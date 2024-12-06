Adnan Oktar için 12 yıl hapis cezası istendi

Adnan Oktar'a 12 yıl ceza daha talep edildi. Van Cezaevi'nde bulunan Adnan Oktar'ın hapiste örgütsel faaliyetlerine devam ettiği, avukatlar aracılığıyla örgütü diri tutmaya çalıştığı ve örgüte üye kazandırmayı amaçladığı iddia edilmişti.

Güncel yapılanma davasında savcı, sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" suçundan 12 yıla kadar hapis talep etti.

Yargıtay, temmuz ayında Adnan Oktar'a, "suç örgütü kurma ve yönetme", "cinsel istismar" ve "cinsel saldırı" gibi suçlarından verilen toplam 8 bin 463 yıl hapis cezasını onamıştı.