Selenay YAĞCI / İSTANBUL

Yaz tatili erken rezervasyon fiyatlarında yüzde 80’e varan artışlar yaşanırken, Türkiye’de 5 gecelik tatilin bedeli 200 bin liraya çıktı. Alman turiste uçak dahil Antalya’da 5 gecelik otel tatili paketi 500 Euro’ya satılırken, yerli turist aynı fiyata yalnızca oda satın alabiliyor.

Artan enflasyon ve döviz kurlarının etkisiyle tatil fiyatları yerli turistin cebini yakıyor. Alman turiste uçak dahil Antalya’da 5 gecelik otel tatili paketi 500 Euro’ya satılırken, yerli turist aynı fiyata yalnızca oda satın alıyor. Markalı 5 yıldızlı otellerde, Almanya satış fiyatı ile Türkiye arasında 20-30 bin liralık fark çıkıyor. Temmuz ve ağustos aylarında fiyat makası açılıyor. Türkiye’de 7 yaşında çocuğu olan 3 kişilik bir aile için ağustos ayında Ege ve Akdeniz bölgelerindeki otellerde 5 gecelik tatil fiyatları en düşük 16 bin 500 TL’den başlıyor. Orta segmentte 150 bin TL’ye, lüks segment otellerde ise 200 bin TL’ye varan seçenekler göze çarpıyor.

Almanya'dan tatil alan 20-30 bin TL daha az ödüyor

Bu yaz temmuz-ağustos aylarında Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelmek isteyen turist, Bentour, TUI gibi tur operatörlerinden 500 Euro’dan başlayan fiyatlarla 5 gecelik uçak dahil turlar alabiliyor. Türkiye’deki tur operatörlerinin 5 gecelik paketleri ise uçak dahil olmadan ortalama 500-550 Euro. Ayrıca Almanya’dan bireysel olarak Booking, Holidaycheck gibi online rezervasyon sitelerinde 5 gecelik oda-kahvaltı fiyatlarına bakıldığında en ucuz seçenek 700 Euro olurken, orta segment oteller 5 bin Euro’ya, lüks segmentte ise 7 bin Euro'ya çıkıyor. Orta ve üst segmentteki aynı otellerin 5 gecelik rezervasyonlarına Almanya’dan bakıldığında, Türkiye’ye göre ortalama 20-30 bin TL daha ucuza sattığı görülüyor.

Neredekal.com’un verilerine göre özellikle Antalya ve Muğla gibi yazlık tatil konseptinde çok sayıda tesis ile hizmet veren illerde pansiyon ve apart konseptlerinde sadece oda veya oda-kahvaltı konseptleri düşünüldüğünde 12 bin TL -16 bin TL arasında 5 gecelik rezervasyon gerçekleştirmek mümkünken, tam pansiyon ve her şey dahil otel konseptlerinde 5 gecelik tatil fiyatı ortalama 50 bin TL’ye yükseliyor, orta segmentte 150 bin TL’ye kadar çıkıyor. En üst lüks segment otellerde geceliği 180 bin TL’ye varan seçenekler dikkat çekiyor.

"Yüksek sezonda yer bulmak zorlaştı"

Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, yaz sezonu için bu yıl fiyat artışlarının yüzde 60-80 arasında seyrettiğini dile getirdi. Türkiye’de otellerin ve tur operatörlerinin şu an erken rezervasyon döneminde olduğunu hatırlatan Onaran, “Erken rezervasyon son iki yıldır aralık ayında başlıyor. Yaz sezonunda, yüksek sezonda yer bulmak giderek zorlaştı. Türkiye’de, turistler erken rezervasyona alışabilsin diye kademeli olarak indirimler yapılıyor. İlk dönem yüzde 70’lerde olan indirimler, şubatta ise yüzde 50’lere düşüyor. Almanya gibi ülkelerde turistlerin paket tur satın alma, erken rezervasyondan faydalanma eğilimleri daha fazla” dedi.

Gökhan Sivrikaya: En çok artış İzmir’de

Neredekal.com CEO’su Gökhan Sivrikaya, enfl asyonun etkisiyle artan maliyetlerin oda fiyatları üzerinde de baskı kurduğunu gördüklerini, bu durumun, sezon, kategori ya da tema fark etmeden Türkiye’nin tüm bölgelerinde otellerin oda fiyatlarına yansıdığını belirtti. Geçen yıldan bu yıla göre en çok oda fiyatı artışının yüzde 132 ile İzmir’de, ardından yüzde 122 ile Çanakkale’de yaşandığını gözlemlediklerini söyleyen Sivrikaya, “Muğla’da gecelik oda fiyatı artışı yüzde 86 olurken, Antalya’da yüzde 80, Mersin’de yüzde 90, Balıkesir’de yüzde 89 olarak gerçekleştiğini gözlemledik”dedi.