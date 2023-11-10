Türkiye’den 7 yeni restoran daha Michelin Yıldızı aldı

Dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemlerinden biri olan Michelin Rehberi 2024 İstanbul, İzmir, Bodrum seçkisini düzenlenen törenle açıkladı. Michelin müfettişleri, 15’i İzmir’de ve 19’u Bodrum’da olmak üzere toplamda 111 restoranı rehberin yeni seçkisine dahil ederken İzmir’den 3, Bodrum’dan 2 restoran birer Michelin Yıldızı alırken, Bodrum’dan 2, İzmir’de 6 olmak üzere toplamda 8 restoran Bib Gourmand ödülüne layık görüldü.

2024 seçkisine 58 yeni restoran dahil olurken, yeni seçkide Vino Locale, Od Urla, Teruar Urla, Arkestra, Sankai by Nagaya, Kitchen ve Maçakızı restoranları 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü. 111 restoranın bulunduğu Michelin Rehberi'nde 29, Roka, Zuma İstanbul, Zuma Bodrum, Borsa Restoran, Vogue ve Sait Restoran da yer alıyor.

Yeşil Yıldız ile ödüllendirilen restoran sayısı 5’e yükseldi

Michelin Rehberi’nin 2024 seçkisinde 3’ü İzmir’de, 1’i de İstanbul’da olmak üzere 4 yeni Michelin Yeşil Yıldızlı restoran yer alıyor. Michelin Yeşil Yıldız, gastronomi alanındaki çevreye duyarlı olma konusunda öncü restoranları onurlandırıyor ve aynı zamanda bu konuda gerçekten tutkulu ve ilham verici mutfakları keşfetmeye çalışan gurmeler için güvenilir bir kaynak görevi üstleniyor.

İzmir’den OD Urla, Vino Locale ve Hiç Lokanta, İstanbul’dan ise Circle by Vertical Michelin Yeşil Yıldız ile ödüllendirilen restoranlar arasına girdi. Geçen yılın seçkisinde yer alan Neolokal’in Michelin Yeşil Yıldızı’nı korumasıyla, Michelin Rehberi’nin 2024 seçkisinde Michelin Yeşil Yıldız ile ödüllendirilen restoran sayısı 5’e yükseldi.

Seçkiye 16 yeni Bib Gourmand restoran eklendi

Michelin Rehberi’nin Bib Gourmand kategorisine 2’si Bodrum’dan, 6’sı İzmir’den ve 8’i İstanbul’dan olmak üzere 16 yeni restoran eklendi. Seçkide yer alan Ayşa Boşnak Börekçisi, Beğendik Abi, Adil Müftüoğlu, Aida, Otantik Ocakbaşı, Fauna, Circle by Vertical, La Mahzen, İnari Omakase, Foxy Nişantaşı, Tavacı Recep Usta, Efendy, The Red Baloon, Ayda, İki Sandal, Hiç Lokanta Bib Gourmand ile ödüllendirildi. Bu kategoriye yeni eklenenlerin yanı sıra daha önce Michelin Rehberi 2023 seçkisinde Bib Gourmand kategorisinde yer alan İstanbul’daki 10 restoran da yerini korumaya devam ediyor.

Seçkiye 36 yeni tavsiye edilen restoran dahil oldu

Michelin Yıldızı veya Bib Gourmand ile ödüllendirilen restoranların yanı sıra müfettişler mutfaklarının kalitesiyle öne çıkan ve 6’sı İzmir, 15’i Bodrum ve 15’i İstanbul’da yer alan 36 yeni restoranı da tavsiye edilenler listesine ekledi. İstanbul’dan tavsiye edilen restoranlar listesine giren 15 yeni restorana ek olarak, tavsiye edilen restoranlar listesinde bu yıl da yerini korumaya devam eden 37 restoran ile şehirdeki tavsiye edilen restoran sayısı 52’ye yükseldi.

Michelin'den üç özel ödül

Michelin müfettişleri, katkıda bulunan 3 yetenekli profesyoneli ayrıca onurlandırmaya karar verdi. Michelin Rehberi İstanbul, İzmir, Bodrum 2024 seçkisi ile birlikte ilk kez açıklanan Michelin Sommelier Ödülü, İzmir’deki Michelin Yeşil Yıldızlı

Seray Kumbasar ve İzmir’deki bir Michelin Yıldızlı restoranlardan biri olan Vino Locale’in oldu.

Mastercard tarafından desteklenen Michelin Servis Ödülü, konukseverlik anlayışından dolayı İsmail Kahveci ve İstanbul’daki Tuğra Restoran’ın servis ekibinin oldu.

Michelin Genç Şef Ödülü de seçkiye Bib Gourmand kategorisinden dahil olan The Red Balon'dan Ulaş Durmaz'a verildi.

“Müfettişlerimiz bir kez daha İstanbul mutfak seçkisinin cazibesine kapıldı”

Töreninde seçkiye dair bilgi veren Michelin Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, “Müfettişlerimiz bu yıl bir kez daha İstanbul mutfak seçkisinin cazibesine kapıldı. Karma kültüre sahip bir dünya şehri olan İstanbul, klasik Türk meyhanelerinden, son moda veya uluslararası restoranlara, aynı zamanda tam anlamıyla bir mutfak deneyimi sunan rahat restoranlara kadar oldukça zengin bir gastronomik panoramaya sahip. İkinci seçkiye bu yıl eklenen 2 yeni Michelin Yıldızı da dahil olmak üzere şehrin dört bir yanına yayılmış 24 yeni restoranın yer aldığı 2024 Seçkisi, aynı zamanda gelenekleriyle de gurur duyan cesur şefler neslinin yönlendirdiği gastronomi standartlarındaki yükselişi de gözler önüne seriyor.” dedi.

Poullennec, İzmir ve Bodrum ile ilgili olarak da şunları kaydetti: “Michelin Rehberi ailesine kayda değer derecede etkili bir şekilde giriş yapan İzmir ve Bodrum'da ekiplerimiz, bu iki bölgeyi birbirinden ayıran farklılıklardan özellikle çok etkilendi. Yerel kökler, bölgeye olan bağlılık ve yerel üreticilerle kurulan güçlü bağların, İzmir ve çevresinde seçkiye giren restoranların çoğunun paylaştığı ortak özellikler olduğunu söyleyebiliriz. Michelin Yeşil Yıldızı’nın bölgedeki üç restorana verilmesi, bu güçlü bağlılığı kanıtlıyor. Bodrum ise gastronomik açıdan bütünleyici bir konsept sunuyor: Sahilde lüks ve uluslararası mekanlar yer alırken, Bodrum'un merkezi özellikle pitoresk, erişmesi kolay, küçük ve bağımsız restoranlara ev sahipliği yapıyor." diye konuştu.