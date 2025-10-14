Türkiye'den yurt dışına 20 milyar dolarlık sermaye göçü: Rekor kırıldı

Borsa İstanbul’da endeksler düşerken, Türk yatırımcılar ABD başta olmak üzere yurt dışı borsalarına yöneldi. Merkez Bankası’nın dün açıkladığı ödemeler dengesi verileri, Türkiye’den yurt dışına para çıkışının rekor seviyelere ulaştığını ortaya koydu.

İlk kez 10 milyar dolar eşiği aşıldı

Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışı portföy yatırımları ağustos ayında 1 milyar 175 milyon dolar, son 12 ayda ise 10 milyar 407 milyon dolar oldu. 12 aylık veri, rekor olarak kayıtlara geçti ve ilk kez 10 milyar dolar eşiği aşıldı.

Yabancıların Türkiye'deki hisse ve tahvil alımlarını içeren portföy yatırımları ise ağustosta 513 milyon dolarda, son 12 ayda ise 9 milyar 970 milyon dolarda kaldı. Böylece ağustos ayında ve son 12 ayda Türklerin yurt dışı portföy yatırımları, yabancıların Türkiye'deki portföy yatırımlarını aştı.

2,2 milyar dolarlık yurt dışı hisse yatırımı

TCMB, ödemeler dengesi içinde yurt dışı portföy yatırımlarının hisse, tahvil ve ülke kırılımını yayımlamıyor ancak uluslararası doğrudan yatırım pozisyonu verilerinde stok veriler yer alıyor.

Yurt içi yerleşiklerin 2,2 milyar dolarlık yurt dışı hisse yatırımının 2 milyar dolarla büyük bölümü ABD'de bulunuyor. Nefes'ten Emre Deveci'nin haberine göre yine yurt içi yerleşiklerin 2,2 milyar dolarlık yurt dışı tahvil yatırımının 1,3 milyar dolarlık bölümü ABD'de bulunuyor.

12 ayda yurt dışı yatırımları 20 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'de yerleşik kişilerin, hisse ve tahvilin yanı sıra gayrimenkul başta olmak üzere yurt dışı doğrudan yatırımları da artıyor.

Yerleşiklerin yurt dışı doğrudan yatırımları ağustosta yıllık 9,1 milyar dolarla rekor kırdı. Bunun 2,6 milyar dolarlık kısmı, gayrimenkul alımlarından oluştu. Portföy yatırımlarıyla birlikte yerleşiklerin son 12 ayda yurt dışı yatırımları 20 milyar dolara yaklaştı. Aynı dönemde yabancıların yurt içi doğrudan yatırımları 15,6 milyar dolar oldu. Bunun 2,2 milyar doları gayrimenkul alımlarından oluştu.