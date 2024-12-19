Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinde kritik anlaşma devrede! Mali yardım eylem planı yürürlüğe girdi

AB Başkanlığının paylaştığı bilgiye göre, Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay ve Avrupa Komisyonu adına Güney Komşuluk Bölgesi ve Türkiye Direktörü Francisco Joaquin Gaztelu Mezquiriz tarafından imzalanan "Türkiye için IPA 2023 Yılı Eylem Programına ait Finansman Anlaşması", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 16 Aralık 2024 tarihli ve 32754 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak 17 Aralık 2024 tarihinde yürürlüğe girdi.

Projeler ve programların finansmanı sağlanacak

Yürürlüğe giren Anlaşma ile Avrupa Komisyonu tarafından Türkiye'ye aktarılacak fonlar vasıtasıyla 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA III 2023 yılı programlaması altında yer alan projeler ve programların finansmanı mümkün olacak.

6 farklı sektör ve Birlik Programları hayata geçirilecek

Toplam 208,6 milyon avroluk bir bütçe hacmine sahip olan 2023 Yılı Finansman Anlaşması ile "temel haklar, çevre ve iklim değişikliği, sürdürülebilir ulaşım, tarım, enerji ile İstihdam, eğitim ve sosyal politikalar" olmak üzere toplam 6 farklı sektör ve Birlik Programları başlığı altında yer alan proje ve programlar ileriki yıllarda hayata geçmiş olacak.