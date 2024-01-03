Türkiye'nin vergi rekortmenleri belli oldu: Listenin zirvesinde Selçuk Bayraktar var

ANKARA (EKONOMİ) - Son yıllarda havacılıkta büyük gelir elde eden ve ihracat yapan Baykar’ın Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, 2021 ve 2022’nin gelir vergisi şampiyonu oldu. Gelir İdaresi, gelir ve kurumlar vergilerine yönelik 2020, 2021 ve 2022 listelerini açıkladı. 2020 listesinde ilk 4 isim dahil çok sayıda kişinin talepleri nedeniyle gizlendiği gözlendi. 2021 listesinde ise ilk sıradaki Selçuk Bayraktar ile yıllardır listede olan Koç, Kıraç, Tara ailelerinin isimleri göze çarptı. Yine çok sayıda isim gizlendi.

Selçuk Bayraktar’ın 2021’de tahakkuk eden gelir vergisi 153 milyon 345 bin TL, 2022’de ise 564 milyon 124 bin TL düzeyinde gerçekleşti. 2021’de 4. Sıradaki Rahmi Koç’un tahakkuk eden gelir vergisi 106.7 milyon TL, 2022’de 3. Sıraya gelen Rahmi Koç’un tahakkuk eden gelir vergisi 200.8 milyon TL oldu.

Kurumlar vergisindeyse 2022’te açıklanan kurumlar arasında bankalar ön sıralarda yer aldı.

İlk 10 içinde 7 banka yer alırken, 3 kurum ismi yine kurum talebi üzerine gizlendi. İkinci sıradaki Garanti Bankası’nın tahakkuk eden vergisi 21.4 milyar TL, 4. Sıradaki Yapı Kredi Bankasının 19.8 milyar TL oldu.