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Türkiye'ye ocakta gelen yabancı turist sayısı 2 milyonu aştı

Türkiye yılın ilk ayında gelen yabancı turist sayısının 2 milyon 47 bin 27'ye ulaştığı bildirildi.

Haber Merkezi
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Türkiye'ye ocakta gelen yabancı turist sayısı 2 milyonu aştı
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Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, turizmde 2023 yılını rekorla kapatan Türkiye'de, ocak ayı yabancı ziyaretçi sayısında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,05 artış yaşandı.

Ocak ayında 2 milyon 47 bin 27 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi.

Türkiye, 2023 yılında toplam 56,7 milyon ziyaretçi ve 54,3 milyar dolar da gelir rakamına ulaşmıştı.

Kişi başı gecelik harcama ise 99 dolar olmuştu.

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