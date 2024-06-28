SON DAKİKA: TÜRKSAT 6A, 8 Temmuz’da gönderiliyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu TÜRKSAT 6A Uydusu’nun 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayacak gece yörüngesine gönderileceğini söyledi.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
ANKARA (EKONOMİ)-Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu yazılı açıklama yaparak Yerli ve Milli imkanlarla üretilen TÜRKSAT 6A Uydusu’nun 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayacak gece yörüngesine gönderileceğini söyledi.
Bakan Uraloğlu, “TÜRKSAT 6A Uydumuzu Türkiye saatiyle 8 Temmuz’u 9 Temmuz’a bağlayan gece saat 00.20’de SpaceX’in Falcon 9 Roketi ile Amerika’nın Florida eyaletinden yörüngesine göndereceğiz.” dedi.