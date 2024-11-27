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Türkşeker fabrikalarına 133 personel alınacak

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ (Türkşeker) taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 133 personel alımı yapacak.

Haber Merkezi
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Türkşeker fabrikalarına 133 personel alınacak
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Türkşeker'in konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkşeker'in taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplamda 133 sözleşmeli mühendis ve tekniker alınacak.

Başvurular ne zaman başlıyor?

Başvurular 28 Kasım'da başlayıp, 8 Aralık'ta sona erecek.

Giriş sınavları önce yazılı, ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara'da yapılacak.

Giriş sınavları için başvurular, e-Devlet üzerinde Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilecek.​​​

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