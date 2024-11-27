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Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Gümrük kıymetine kargo ücreti de eklenecek

Posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen basitleştirilmiş usulde beyanı yapılan eşyanın gümrük kıymetine nakliye giderleri de ilave edilecek.

Haber Merkezi
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Yurt dışından alışveriş yapanlar dikkat! Gümrük kıymetine kargo ücreti de eklenecek
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Yurt dışından postayla gelen eşyaya ilişkin düzenleme yapıldı. Gümrük Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar'da Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

İthal eşya için gümrük kıymeti düzenlemesi devreye giriyor

Değişiklikle, yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen ve posta idaresi ile Ticaret Bakanlığınca yetkilendirilen hızlı kargo şirketlerince basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan, tek ve maktu vergiye tabi ithal eşya için gümrük kıymetinin belirlenmesine ilişkin esaslar düzenlendi.

Kargo ücreti gümrüğe ilave edilecek

Buna göre, Türkiye'deki giriş limanı veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin ithal eşyasının kıymetine ilave edilmesi sağlanacak.

Karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

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