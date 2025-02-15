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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan soruşturma tepkisi: Yeni açıklama yapacağız

Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında soruşturma açılması üzerine TÜSİAD adına yeni bir açıklama yapılması kararı alındı.

Haber Merkezi
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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan soruşturma tepkisi: Yeni açıklama yapacağız
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, dernek genel kurulundaki konuşmasında kullandığı ifadelere ilişkin, "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından resen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, TÜSİAD YİK Başkanı Aras'ın 13 Şubat'taki dernek genel kurulunda yaptığı konuşmada bazı soruşturma ve kovuşturmalar hakkında yargıyı telkin ve yönlendirme içerikli ifadeler kullandığını tespit etti.

TÜSİAD yeni bir açıklama yapacak

4 bin 500 üye şirketiyle ihracatın yüzde 80’ini yapan TÜSİAD’ın Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında soruşturma açılması üzerine TÜSİAD adına yeni bir açıklama yapılması kararlaştırıldı.

Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk'e konuşan TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Açıklamanızdan sonra üyelerinizden ‘Niçin böyle bir açıklama yaptınız, bizleri zor duruma düşürdünüz' yolunda görüşler geldi mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:
"Olumsuz anlamda böyle bir konuşma geçmedi. Ancak, üyelerimizden, siyasilerin yaptığı ve TÜSİAD’ı eleştiren açıklamalardan üzüntü duyulduğuna ilişkin çok sayıda mesaj geldi. Herkesin bildiği ve konuştuğu konular TÜSİAD tarafından da gündeme getirildi. Bu konuda yanlış anlamaları da gidermek almacıyla bugün ya da yarın kapsamlı bir açıklama daha yapacağız. Yapacağımız açıklama üzerinde çalışıyoruz.

"Suçlamayı kabul etmiyoruz"

Bize dönük, ‘Adli yargılamayı etkilemeye teşebbüs ve gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma’ suçlamasını da kabul etmiyoruz."

Başka bir TÜSİAD yetkilisi de benzer açıklamaların zaman zaman yapıldığını belirtti, TÜSİAD’ın sicilinin bozuk olduğu yolundaki suçlamaları da asla kabul etmediklerini belirtti.

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