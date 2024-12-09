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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın tarihi belli oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın, 12 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirileceği duyurdu.

Haber Merkezi
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TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın tarihi belli oldu
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) açıklamasında, 12 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirileceği duyurulan Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı'nın açılış konuşmalarını, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras ile TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın yapacağı belirtildi.

Açıklamada, 11 Aralık'ta da geleneksel Yüksek İstişare Konseyi Kokteyli düzenleneceği bildirildi.

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