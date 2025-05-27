TZOB Başkanı Bayraktar: Çiftçi afet, yüksek maliyet ve sorunlarla mücadele ediyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektörünün dışarıdan bakıldığında kolay bir meslek gibi göründüğünü ancak üretimin her geçen gün zorlaştığını belirterek, "Kuraklık, don, dolu, sel ve hortum gibi afetlerle mücadele ederek çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor" dedi.

TZOB Başkanı Bayraktar bahçelerde incelemelerde bulundu

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Kütahya merkeze bağlı Okçu köyünde üreticilerle bir araya geldi. Bölgede dondan zarar gören meyve bahçelerinde incelemelerde bulunan Bayraktar, çiftçilerin yaşadığı sorunlara dikkat çekti.

“2024 yılında 1257 doğal afet yaşandı”

Bayraktar, yaptığı açıklamada doğal afetlerin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerine vurgu yaparak, "Biliyorsunuz, 6 Şubat'ta çok büyük bir deprem yaşadık. Aynı zamanda 65 vilayetimizde büyük bir don felaketiyle karşı karşıya kaldık. Birçok ürünümüz yüzde 100 oranında zarar gördü" ifadelerini kullandı. 2024 yılında bin 257 doğal afetin yaşandığına dikkat çeken Bayraktar, bu yıl da afetlerin sayısının ve şiddetinin arttığını ifade etti.

“Çiftçi afetlerle mücadele ederek üretmeye devam ediyor”

Tarım sektörünün dışarıdan bakıldığında kolay bir meslek gibi göründüğünü ancak üretimin her geçen gün zorlaştığını belirten Bayraktar, "Kuraklık, don, dolu, sel ve hortum gibi afetlerle mücadele ederek çiftçilerimiz üretmeye devam ediyor" diye konuştu.