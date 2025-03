Ülke ofisleri, merkezden yatırım çekme yarışında

Takip Et

Küresel lojistik devi DHL Grup şirketlerinden DHL Global Forwarding’in Türkiye CEO'su Berna Yılmaz Ciğeroğlu, yaşanan tüm zorluklara rağmen, 2024’ü hem hacim hem de istihdam açısından başarıyla kapattıklarını şirketin yüzde 25 büyüdüğünü söyledi. Ciğeroğlu, “Yeni yatırımlarda globalden kaynak alabilmek için 2025’te de büyüme konusunda hırslandık. İlk 20’deki yerimizi korumak her zamankinden daha önemli hale geldi” dedi.

DHL Global Forwarding Türkiye CEO'su Berna Yılmaz Ciğeroğlu, 2024 yılının maliyetlerin arttığı, hacimlerin ise düştüğü bir yıl olduğunu hatırlatarak, krizlere karşı alternatif çözümler sunma kabiliyetleri ve güçlü dijital altyapıları sayesinde daralan pazarda büyüdüklerini vurguladı. Şirket, Kızıldeniz krizinde de müşterilerine havayolu, karayolu ve demiryolunda alternatif çözümler üreterek, onların yükünü hedef ülkelere ulaştırdı. Ciğeroğlu, “Süveyş geçişlerinin neredeyse durması ve transit sürelerin uzaması tedarik zincirinde aksamalara neden olurken, biz müşterilerimize alternatif çözümler sunarak bu krizi en az hasarla atlatmalarını sağladık. Kombine taşımalarla Çin’deki malı karayolu, tren ve denizyolunu kullanarak Avrupa’ya dağıttık. Beyrut tarafına uçuşlar kapandı, oraya alternatif güzergah oluşturduk. Elimizdeki yetkinlikleri kullanarak tabiri caizse haritayı açıp neyi nereden getirebiliriz, neyi nereden getirebiliriz diye çözüm ürettik. Bunun için de yeri geldiğinde bir yerlerde geçici depolar da kiralayabildik. Sigorta konusunda da çözümler sunduk” diye konuştu.

Hem sistemlerin entegre edilmesi hem de süreçlerin iyileştirilmesi noktasında dijitalleşmenin önemli gündemleri arasında yer aldığını ifade eden Ciğeroğlu, “Lojistik çözüm üretme yetkinliğimizi artırmak için farklı portföydeki çözümlere de yatırım yapıyoruz” dedi. Ciğeroğlu, yatırımlarını yurt dışına taşıyan şirketlerin de bu süreçte önemli bir lojistik partneri olduklarının altını çizerek, “Farklı alanlarda bu kadar çözüm sunup, bunları entegre bir şekilde ortaya koymamış olsaydık daha zor bir yılı olurdu. Onun açıkçası ekmeğini yedik. Tek bir yere bağlı kalmamanın avantajını yaşadık” dedi.

Türkiye ofisi olarak hem büyüme hem de ürün çeşitliliği açısından globalde öne çıktıklarını ifade eden Berna Yılmaz Ciğeroğlu, “İyi bir yılı geride bırakırken, 2025’e de hazır girmiş olduk” dedi. Artık ülke ofislerinin yatırım için yarıştığına işaret eden Ciğeroğlu, “Bu anlamda performansınız artması ve başka ülkelerin de önüne geçmesi önemli. Dolayısıyla 2025, bizim için kritik bir yıl. Globalde ilk 20 içindeyiz ve bu konumu korumamız önemli. 2025 bizim hacimsel olarak büyümeye devam edeceğimiz ve ofis ağımızı genişletmek için çaba harcayacağımız bir yıl olacak. Büyüme konusunda daha çok hırslıyız. Çünkü merkezin sunduğu sınırlı imkanları kaçırmak istemiyoruz. Çünkü herkes için kaynaklar sınırlı. Yarın biz burada depo ya da şube açmak istediğimizde geçmiş performansımız ve şu an nasıl gittiğiniz çok önemli. Biz de hep büyüme ivmesini yukarı doğru çekmeye çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

DHL Global Forwarding Türkiye’nin İGA ve Tuzla’da olmak üzere İstanbul’da iki ve Mersin’de bir deposu bulunuyor. İhtiyaç dahilinde yeni depo yatırımlarını sürdüreceklerini ifade eden Ciğeroğlu, şirket satın alma konusunda da her zaman pazardaki fırsatları değerlendirdiklerini söyledi.

■ Enerji ve savunma sanayi yeni büyüme alanları oldu

Ciğeroğlu, 2024 yılında mevcut müşterilerini korurken portföylerini yeni şirketlere hizmet vererek büyüttüklerini söyledi ve şu açıklamayı yaptı: “Mevcut müşterilerle kalsaydık, özellikle ihracat tarafında hacimler azaldığı için çok etkilenirdik, Ancak biz büyüyen sektörlerde payımızı artırmaya odaklandık. Enerji alanında müşteri portföyümüz genişledi ve büyüdü. Sadece güneş enerjisi değil, bataryadan, enerjinin saklanmasından farklı üretimlere kadar çok farklı bir yön aldı ve yeni ihtisas gerektiren bir sektör haline geldi. Havacılık ve savunma sanayi bizim için büyüyen sektörler arasında yer alıyor. Oradaki uzmanlığımızı artırdık.” Şirketin odaklandığı diğer alanlar da sağlık ve e-ticaret oldu.

■ Yönetim ekibinin yüzde 33’ünü kadınlar oluşturuyor

DHL Global Forwarding, 2030 stratejisi kapsamında kadın yönetici oranını artırmaya devam ediyor. DHL Global Forwarding Türkiye çalışanlarının yüzde 42’si ve yönetim ekibinin yüzde 33’ünü kadınlar oluşturuyor. Kadınlara tüm departmanlarında yetenekleri doğrultusunda görev veren DHL Global Forwarding, staj ve burs programlarında da çeşitlilik ve kapsayıcılığa özen gösteriyor; Shift Up A Gear, Women At DGFF, Women in Leadership, Circles ve LEAD Network gibi girişimlere de destek oluyor. CEO Berna Yılmaz Ciğeroğlu, “Kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasını teşvik eden projelerimizle çeşitlilik ve kapsayıcılığı bir şirket kültürüne dönüştürdük” dedi.

■ Karbon nötr olmayan hiçbir depo yatırıma onay yok!

DHL Global Forwarding, sürdürülebilirlik alanında da önemli yatırımlara imza atıyor. Tüm grup şirketlerinin 2050’de ‘sıfır karbon’ hedefi var. Bu kapsamda çevreci yakıt kullanımı, elektrikli araçlar, operasyonel verimliliği artıran teknolojiler ve yapay zeka destekli optimizasyon çözümleri gibi alanlara önemli yatırımlar yapılıyor. Ciğeroğlu, “Karbon sıfır olarak dizayn edilmeyen hiçbir depo yatırımı globalden onay alamıyor artık” dedi. Türkiye ofi si de sıfır emisyon hedefl eri doğrultusunda önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor.

“Katma değerli ürün ve kaliteli hizmet şart”

Ciğeroğlu, Türkiye’nin artık ucuz iş gücüyle rekabet edemeyeceğini, katma değerli ürün ve kaliteli hizmetlere odaklanması gerektiğini vurguladı. Ciğeroğlu “Kalite odaklı rekabet etmek zorundayız. Türkiye coğrafi olarak avantajlı bir konumda. Asya ve Afrika gibi pazarlara yönelik doğru stratejilerle ihracatımızı güçlendirebiliriz” dedi. Dijitalleşmenin de bu noktada önemli olduğuna vurgu yapan Ciğeroğlu, “ABD’ de ihracatçımız için büyük fırsatlar var. Ancak bu ülkelerde Global müşteriler dijital altyapıya da bakıyor, sermayesine bakıyor, güvenirlik istiyor. Özellikle pandemiden sonra bu arttı” dedi.