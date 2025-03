EV batarya kapasitesi arttı, fatura düştü

Takip Et

EVRİM KÜÇÜK

Küresel elektrikli araç (EV) endüstrisi için 2024 rekor yılı oldu. Parklara 865,5 GWh büyüklüğünde yeni EV eklendi ve önceki yıla oranla yüzde 25’lik bir büyüme oldu. Ancak satışlardaki büyümeye rağmen özellikle lityum fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle bu otomobillerin bataryalarına yapılan harcama, 2022 zirvesinin yarısının bile altına indi.

2025’te 1 terawatt/saat enerji yollara çıkacak! Bugüne kadarki tüm binek EV batarya kapasitesinin ve buna bağlı batarya metallerinin neredeyse üçte biri, yalnızca geçen yıl yollara çıktı. Toronto merkezli bir EV tedarik zinciri araştırma şirketi olan Adamas Intelligence, 2025’in dünyanın otoyollarına ve ara yollarına 1 terawatt saatten fazla enerjinin ekleneceği ilk yıl olacağını öngörüyor.

Toplam batarya harcaması geriliyor

2024 yılında küresel olarak satılan, fişli ve geleneksel hibritler dahil olmak üzere elektrikli araçların bataryalı, toplamda 1.76 milyon ton grafit, LCE (lityum karbonat eşdeğeri), nikel, kobalt ve manganez içerdi. Geçen yıl sektör genelinde EV batarya başına metal maliyetinin yüzde 44,5 düşüşle araç başına 578 dolara geriledi. Dolar bazında pazarın büyüklüğü, lityum, nikel ve kobalt fiyatlarının yüksek seyrettiği 2022’deki 30 milyar doların üzerinden 14 milyar dolara indi. 2024’te batarya metallerinin faturası önceki yıla oranla yüzde 44.5 azaldı.

BYD batarya maliyetini yarı yarıya düşürdü Genel rakamın ayrıntılarına inildiğinde, otomobil üreticileri arasında akü metallerinin kullanımı ve maliyetler açısından büyük farklılıklar olduğu görülüyor.

■ BYD’nin kendi bünyesinde ürettiği bataryalar geçen yıl Çinli şirkete 1.07 milyar dolara mal oldu ve bu rakam 2023’e göre neredeyse yarı yarıya azaldı. BYD’nin lityum-demir-fosfat (LFP) pille çalışan model serisinde EV başına maliyet 259 dolar oldu. Sadece tamamen elektrikli araçlar düşünüldüğünde bile, BYD'nin hammadde harcamaları BEV başına 399 dolarla ortalamanın çok altında.

■ Tesla’nın batarya maliyeti ortalama 1.152 dolara civarında oldu.

■ Audi, Porsche, Skoda ve diğerlerini içeren Volkswagen grubu için rakam BEV başına 1.641 dolar olarak gerçekleşti.

■ General Motors, lityum, kobalt ve manganez fiyatlarındaki zayıfl ık nedeniyle yıllık bazda yüzde 19,5’lik düşüşe rağmen ortalama 1.702 dolarlık bir batarya metali faturasıyla karşı karşıya.

■ Toyota, geçen yıl satılan her EV için ortalama sadece 185 dolar harcadı. Bunun nedeni, Japon devinin pil kapasitesinin nadiren 2kWh’yi aştığı geleneksel hibritlere odaklanması. Lexus hariç tutulduğunda, geçtiğimiz yıl satılan her on Toyota elektrikli araçtan 9’u çoğunlukla nikel-metal hidrit pillerle donatılmış konvansiyonel hibritlerdi.

EREV trendi hız kazanıyor

Genişletilmiş Menzilli Elektrikli Araçlar (EREV) piyasasında popülaritesini artıran. Li Auto’nun en çok satan L6 modeli, yakıt ikmali veya şarj işlemi gerektirmeden 1.400 km’nin biraz altına yaklaşan bir menzile sahip. EREV’lerda genellikle LFP yerine NCM (nikelkobalt- manganez) bataryaları tercih ediliyor. EREV’ler aküyle çalışan bir elektrik motoru küçük bir içten yanmalı motorla birleştiren bir elektrikli araç türü. Bu motor yalnızca şarj düşük olduğunda aküyü şarj etmek için elektrik üretmek amacıyla kullanılıyor. ve aracın menzilini uzatıyor. Ford, Hyundai ve Mercedes-Benz’in bu alanda seçenekleri değerlendirdiği belirtiliyor.

En büyük batarya kapasitesi Çin’de en hızlı artıran ise Meksika

Çin'de 2024’te üretilen EV’lerin toplam batarya kapasitesi 557,8 GWh’ydi ve bu da 2023’e göre yüzde 36’lık bir artışı temsil ediyor. Çin yapımı EV’lerin toplam batarya kapasitesi, küresel toplamın yüzde 65’ini oluşturuyor.. Çin'i yaklaşık 60,0 GWh değerinde batarya kapasitesi ihracat etti. İngiltere, Avustralya, Almanya, Tayland ve ardından Brezilya, GWh bazında Çin yapımı EV’lerin en büyük beş ithalatçısıydı.

ABD’de üretilen ve 2024’te küresel olarak satılan EV’lerin birleşik batarya kapasitesi mütevazı bir yüzde 7 artışla 94,0 GWh’ye çıktı.

Almanya, %63’ü ihraç etti

Almanya, yerli Alman yapımı EV’ler geçen yıl dağıtılan toplam batarya kapasitesi 83,2 GWh ile üçüncü sırada yer aldı. Yıllık büyüme yüzde 10 olarak gerçekleşti. Yerli üretim kapasitesinin yüzde 63’ü ihraç edildi.

Bu arada Meksika’nın batarya kapasitesinde büyük bir sıçrama yaşandı. Ülkede EV’ batarya kapasitesi GWh bazında ikiye katlandı ve ülke yüzde bazında kapasitesini en çok artıran bölge oldu.