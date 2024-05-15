Uluslararası doğrudan yatırımlarda net çıkış görüldü

Türkiye’den giden doğrudan yatırımların artarken, gelen yatırımlar azalış sürecinde. Aylık bazda, Mart ayında Türkiye net uluslararası doğrudan yatırımlar açık verdi. Ödemeler dengesi verilerine göre, Mart ayında Türkiye’den net 224 milyon dolar doğrudan yatırım çıkışı oldu. Gayrimenkul ve diğer sermaye, tasfiye edilen sermaye gibi unsurlara bakıldığında da negatif görünüm devam etti. Şubat ve Mart ayındaki gelişmelere bağlı olarak ödemeler dengesi tanımlı net doğrudan yatırımlarda Ocak- Mart döneminde net girişlerde sadece 287 milyon dolarlık bir fazla oluştu. Geçen yıl aynı dönemde bu fazla 1,2 milyar dolar düzeyindeydi. Yabancı doğrudan yatırımlarda bozulma süreci devam ediyor. Uzunca bir süredir, yurt dışından gelen yatırımlarda düşüş eğilimi devam ediyordu. Buna karşılık Türkiye’de alınan gayrimenkullerin etkisiyle net doğrudan girişler, çıkışların üzerinde kalıyordu. Ödemeler dengesinde, yabancı doğrudan yatırımlar; tasfiyeler, gayrimenkul gibi alt detay bazda netleştirme yapıldıktan sonra, ülkeye gelen ya da giden net tutar olarak açıklanıyor.

Mart ayında, Şubat ayının ardından toplam ödemeler dengesi tanımlı yabancı doğrudan yatırımlarda açık verildi. Ayrıca Mart ayında hem net yatırımlarda, hem de ekonomik gösterge olan uluslararası doğrudan yatırımlarda giden yatırım, gelen yatırımlardan daha yüksek olarak gerçekleşti. Mart ayında, net giden yatırım 560 milyon dolar olurken, gelen net yatırım 336 milyon dolar oldu. Buna karşılık, uluslararası ekonomik gösterge nitelikli olan yatırım kaleminde, giden yatırım 628 milyon dolar olurken, gelen yatırım 602 milyon dolar seviyesinde kaldı.

Mart ayı gelişmesi: Tasfiye çok yüksek

Mart ayında uluslararası doğrudan yatırımlarda ana gösterge olan kalemde 602 milyon dolarlık bir giriş oldu. Ancak yine bu ay tasfiye olarak adlandırılan çıkışların tutarı da 403 milyon dolar gibi yüksek bir miktarda gerçekleşti. Böylece ödemeler dengesinde gayrimenkul katılmadan oluşturan net gelen doğrudan sermaye 199 milyon gibi düşük bir seviyede gerçekleşti.

Öte yandan, uzun süredir EKONOMİ’nin dikkat çektiği gayrimenkul yatırımı nedeniyle Türkiye’ye sermaye girişinin yüksek olduğu bu alanda geçen yıl başlayan zayıfl ama Mart ayında da sürdü. Mart ayında 236 milyon dolar olmak üzere, Türkiye’ye yapılan gayrimenkul yatırımları 2024 Ocak-Mart döneminde 796 milyon dolar oldu. Geçen yıl aynı dönemde 1,4 milyar dolar gayrimenkul için giriş olmuştu.

Türkiye’den yurt dışına gayrimenkul yatırımları 2,1 milyar dolarlık rekoru kıracak

Türkiye’den yurt dışına 2023 yılının tamamında 2,1 milyar dolarlık gayrimenkul yatırımı yapılmıştı. Bu yılın ilk üç ayı sonunda, geçen yıl aynı döneme göre gayrimenkul yatırımları artışını sürdürdü. Aynı eğilim devam ederse, yılsonunda 2023’te patlama yapan yurtdışına giden gayrimenkul yatırımı bir kez daha artacak. Türkiye’den yurt dışına gayrimenkul yatırımı 2022’nin tamamında 791 milyon dolar iken 2023’te 2,1 milyar dolara çıktı. 2023 Ocak-Mart dönemindeki yatırım 368 milyon dolar seviyesindeyken, 2024 Ocak-Mart döneminde 597 milyon dolara ulaştı. (ANKARA - EKONOMİ )