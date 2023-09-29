Uluslararası İş ve İstif Makineleri Kongresi, İstanbul’da yapılacak

ANKARA (EKONOMİ) - Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği (İMDER) ile İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Derneği (İSDER) tarafından organize edilen, “3. Uluslararası İş ve İstif Makinaları Kongresi ve Kiralama Zirvesi”, 3-4 Ekim tarihleri arasında İstanbul Crowne Plaza Asia’da gerçekleştirilecek.

Parolası, “dijital ve yeşil dönüşüm ile kiralama’ olan zirvede, sektörün global devleri, küresel markaları bir araya gelecek.

40’a yakın üst düzey firma, yeni nesil makina ve ekipmanlarını sergileyeceği zirvede oturumlarda, iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün gelecek hedefleri değerlendirilecek. Toplamda 55’ten fazla ülkeden, 500’ün üzerinde üst düzey sektör temsilcisi ve bürokratın katılması bekleniyor.

Paylaşım ekonomisi tartışılacak

Zirvede ayrıca, “kiralama, paylaşım ekonomisi, üretimde lineer modelden döngüsel modele geçilmesi, sektörün gezegene duyduğu saygı, karbon ayak izinin azaltılması, tüm süreçlerin döngüsel ekonomi düzlemine taşınması ve geleceğin pazarlarında yer almak isteyen sektör profesyonellerinin dijitale duyduğu ihtiyaç” alt başlıkları ayrıntılı olarak değerlendirilecek.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın da katılması bekleniyor. Zirvenin açılış konuşmasını, İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, İMDER Başkan Vekili ve İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş ile Makina ve Aksamları İhracatçıları Birliği (MAİB) Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Karavelioğlu yapacak.

TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’ın da “İş ve İstif Makinalarında Dijitalleşme” başlıklı oturumda yer alması bekleniyor.

Avrupa, Çin ve Japonya’dan katılım

Zirveye, Avrupa Müteahhitler Birliği (FIEC) Genel Direktörü Domenico Campogrande, Avrupa Kiralama Derneği (ERA) Genel Sekreteri Michel Petitjean, Avrupa İş Makinaları Komitesi (CECE) Genel Sekreteri Riccardo Viaggi, Çin İnşaat Makineleri Derneği (CCMA) Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Wu Peiguo, Japonya İnşaat Makinaları Üreticileri Derneği (CEMA) Başkan Yardımcısı Hidehiko Matsui, Avrupa İstif Makinaları Federasyonu (FEM) Yönetim Kurulu Üyesi Rodolfo Occari katılacak.

Zirvede neler konuşulacak?

Zirvede ayrıca alanında uzman konuşmacıların yer alacağı özel oturumlar düzenlenecek. Zirvenin ilk gününde Avrupa Müteahhitler Birliği (FIEC) Genel Direktörü Domenico Campogrande’nin moderatörlüğünü yapacağı “İş ve İstif Makinalarında Dijitalleşme” başlıklı oturuma Asko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu, Haulotte Group CEO’su Alexandre Saubot, Jungheinrich Yönetim Kurulu Üyesi Christian Erlach ve Hidromek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Bozkurt katılacak. Oturumda TOGG CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş’ın da yer alması bekleniyor. “İş ve İstif Makinalarında Kiralama ve Sürdürülebilirlik” oturumunun moderatörlüğünü Avrupa Kiralama Derneği (ERA) Genel Sekreteri Michel Petitjean yapacak. Oturumda Jungheinrich Türkiye Genel Müdürü ve İSDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Taşçı, Halk Finansal Kiralama A.Ş. Genel Müdürü Coşkun Çabuk, FIEC Genel Direktörü Domenico Campogrande, Riwal Kiralama Yöneticisi Stefan Witte ve CNH Industrial Kiralama Müdürü Oscar Bravo birer konuşma yapacak. Avrupa İş Makinaları Komitesi (CECE) Genel Sekreteri Riccardo Viaggi’nin moderatörlüğünde düzenlenecek “İş ve İstif Makinalarında Enerji Dönüşümü” başlıklı oturuma, ERA Genel Sekreteri Michel Petitjean, Sinoboom Küresel Marka Direktörü Tim Whiteman, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Kurumsal Makine ve Ekipman Direktörü Taha Gündoğar, Nuh Çimento CEO Danışmanı Sabri Karabay ve Toyota Material Handling Europe Yönetici Danışmanı Willem Stehouwer katılacak.

Zirvenin ikinci gününde düzenlenecek “Dünya İş ve İstif Makinaları Ekonomi Forumu”nun moderatörlüğünü Off-Highway Research Genel Müdürü Chris Sleight yapacak. Oturumun panelistleri Sleight’ın yanı sıra Çin İnşaat Makineleri Derneği (CCMA) Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Wu Peiguo, Avrupa İnşaat Makinaları Komitesi (CECE) Yönetim Kurulu Başkanı Alexandre Marchetta, Japonya İnşaat Makinaları Üreticileri Derneği (CEMA) Başkan Yardımcısı Hidehiko Matsui ve Avrupa İstif Makinaları Federasyonu (FEM) Yönetim Kurulu Üyesi Rodolfo Occari olacak. Avrupa Ekonomi Basını Federasyonu (EBP) İcra Kurulu Üyesi Hakan Güldağ, “Ekonomik Görünüm ve Değerlendirme” oturumunda konuşacak. Moderatörlüğünü İMDER-İSDER Genel Sekreteri Oğuz Yusuf Yiğit’in yapacağı “Doğal Afet Öncesi ve Sonrasında İş ve İstif Makinalarının Kullanımının Önemi” başlıklı oturumda Ege Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ninel Alver, Yüksek Mühendis, Mimar ve Deprem Uzmanı Yoshinori Morıwaki, İMDER Başkan Yardımcısı Adnan Keskin ve Enka Pazarlama / Satın alma, Lojistik ve İthalat Direktörü Aytaç Demir yer alacak.

“İkiz dönüşümün rotası belirlenecek”

İMDER Yönetim Kurulu Başkanı Nadir Akgün, Türk iş ve inşaat makinaları sektörünün, yarattığı istihdam ve katma değerle öncü sektörler arasında yer aldığını söyledi. Akgün, “Kiralama zirvesinde, Türkiye’nin ihracatına önemli katkılar veren iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün dijital ve yeşil dönüşüm rotasını belirleyeceğiz. Yerli ve yabancı 200’den fazla kurumsal firma; iş, inşaat, istif makinaları sektör profesyonelleri zirvede B2B (Business-to-Business) network toplantılar, interaktif kaynaşma programlarıyla bir araya gelecek” diye konuştu.

“Küresel rekabette önemli oyuncuyuz”

İSDER Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Karataş da, Türk iş, inşaat ve istif makinaları sektörünün, pazar büyüklüğü açısından Avrupa’da yedinci, dünyada ise 11’inci sırada yer aldığını söyledi. Karataş, “Sektörün devlerini ve şampiyonlar ligini İstanbul’da buluşturuyoruz. Türkiye, en son teknolojiyle ürettiği son derece kaliteli makinalarla küresel rekabette önemli bir oyuncu olarak, sektördeki yenilikleri ve gelişmeleri yakından izliyor. Zirveyi elektrifikasyon, dijitalleşme, otonom makinalar, endüstri 4.0 ana başlıkları çerçevesinde düzenleyeceğiz” dedi.