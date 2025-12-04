Unkapanı’ndaki SGK binası lüks otel oluyor

Accor, 110'dan fazla ülkede 5.700 tesiste 10 bin yiyecek ve içecek mekânında hizmet sunuyor. Grup, lüksten ekonomiye 45'ten fazla otel markasına sahip. Bunlar arasında Ruffles, Fairmont, MGallery, Swissotel, Mövenpic, Rixos, Sofitel, Mercure, Novotel gibi markalar yer alıyor.

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'a konuşan Accor Türkiye Premium, Orta Ölçekli & Ekonomi Markaları Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu, Accor’un Türkiye’de 2025 yılının ilk yarısında 6 yeni otel projesinin anlaşmalarını imzaladığını söyledi.

Eski SGK binası otel oldu: Dışı korundu, içi tamamen yıkılıp yeniden yapıldı

Sinan Köseoğlu’nun anlattığı yeni oteller arasında Unkapanı’nda Mövenpic Old Town olarak yakında hizmete açılacak olan otel de var. Bu otel SGK’nın eski binasında hayata geçiriliyor. Köseoğlu, bu otelle ilgili şunları söyledi:

“Binanın tavanları çok alçaktı, 'otel olmaz' dedik. Yatırımcılara tavanın en az 2.5 metre olması gerektiğini söyledik. Birçok kolon vardı ayrıca… Binanın dışını tuttular, içini tamamen yıktılar ve güçlendirip yeniden yaptılar. Tavanları 3 metre ile istediğimiz hale getirdiler. Ve ortaya güzel bir otel çıktı.”