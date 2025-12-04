  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Unkapanı’ndaki SGK binası lüks otel oluyor
Takip Et

Unkapanı’ndaki SGK binası lüks otel oluyor

Türkiye’de lüksten orta segmente 15 markası ve 82 oteliyle faaliyet gösteren Accor, bu yıl 12 yeni oteli daha bünyesine katıyor. Yeni otellerden biri Mövenpick Old Town adıyla Unkapanı’nda açılacak. Bu otel, eskiden SGK’ya ait olan binaydı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Unkapanı’ndaki SGK binası lüks otel oluyor
Takip Et

Accor, 110'dan fazla ülkede 5.700 tesiste 10 bin yiyecek ve içecek mekânında hizmet sunuyor. Grup, lüksten ekonomiye 45'ten fazla otel markasına sahip. Bunlar arasında Ruffles, Fairmont, MGallery, Swissotel, Mövenpic, Rixos, Sofitel, Mercure, Novotel gibi markalar yer alıyor.

 

Patronlar Dünyası'ndan Necla Dalan'a konuşan Accor Türkiye Premium, Orta Ölçekli & Ekonomi Markaları Operasyon Başkan Yardımcısı Sinan Köseoğlu, Accor’un Türkiye’de 2025 yılının ilk yarısında 6 yeni otel projesinin anlaşmalarını imzaladığını söyledi.

Eski SGK binası otel oldu: Dışı korundu, içi tamamen yıkılıp yeniden yapıldı

Sinan Köseoğlu’nun anlattığı yeni oteller arasında Unkapanı’nda Mövenpic Old Town olarak yakında hizmete açılacak olan otel de var. Bu otel SGK’nın eski binasında hayata geçiriliyor. Köseoğlu, bu otelle ilgili şunları söyledi:
“Binanın tavanları çok alçaktı, 'otel olmaz' dedik. Yatırımcılara tavanın en az 2.5 metre olması gerektiğini söyledik. Birçok kolon vardı ayrıca… Binanın dışını tuttular, içini tamamen yıktılar ve güçlendirip yeniden yaptılar. Tavanları 3 metre ile istediğimiz hale getirdiler. Ve ortaya güzel bir otel çıktı.”

Unkapanı’ndaki SGK binası lüks otel oluyor - Resim : 1

 

 

Ekonomi
Borsa güne nasıl başlayacak? Piyasalarda Açılışa Doğru...
Borsa güne nasıl başlayacak? Piyasalarda Açılışa Doğru...
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira idari para cezası verildi
Gıda denetimlerinde 1963 işletmeye 141 milyon lira idari para cezası verildi
Meclis'e sunuldu: Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti teklifi
Meclis'e sunuldu: Üniversite öğrencilerine ÖTV ve KDV muafiyeti teklifi
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Ekonominin gündemi Ekonomi Masası'nda
Zamlı öğretmen maaşları 2026! Zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak?
Zamlı öğretmen maaşları 2026! Zamlı öğretmen maaşları ne kadar olacak?
Altın Madencileri Derneği Başkanı Yücel: Küresel maden savaşında yeni merkez Türkiye olabilir
'Küresel maden savaşında yeni merkez Türkiye olabilir'