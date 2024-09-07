  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ünlü İngiliz Ekonomist Ash: Şimşek göreve gelmeseydi, 2000-2001 krizinin benzeri yaşanırdı
Takip Et

Ünlü İngiliz Ekonomist Ash: Şimşek göreve gelmeseydi, 2000-2001 krizinin benzeri yaşanırdı

Timothy Ash, geçtiğimiz yıllarda Türkiye’de uygulanan ekonomi politikalarına muhalefetini, 2023 yılında ekonomi yönetiminin değişimiyle tam desteğe dönüştürdü. Fitch’in not artırımı ardından Ash, ekonomi yönetimi değişmeseydi Türkiye’de 2000-2001 benzeri bir kriz yaşanabileceğini belirtti.

Şeyda Uyanık
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü İngiliz Ekonomist Ash: Şimşek göreve gelmeseydi, 2000-2001 krizinin benzeri yaşanırdı
Takip Et

Fitch’in Türkiye’nin kredi notunda bir basamak artış yapması, ekonomi dünyasında yorumlanmaya devam ediyor.

Bluebay Varlık Yönetimi Gelişen Piyasalar Kıdemli Stratejisti Timothy Ash de, aktif olduğu sosyal medya hesaplarından Türkiye’nin kredi notundaki yükselişe yönelik birçok paylaşımda bulundu.

Ash, değerlendirme öncesinde, “Fitch derecelendirme incelemesi bu akşam. Şu anda olumlu görünümle “B+”. Moody's'in artırımından sonra Fitch'in “BB-“ seviyesine yükselteceğini düşünüyorum. Görünümün “olumlu” olması Şimşek ve ekibi için ödül” demişti.

Fitch değerlendirmesi geldiğinde, “Beklendiği gibi Fitch, Türkiye'yi “BB-“ durağan olarak yükseltti. Belki de olumlu bir görünüm güzel olurdu” değerlendirmesini yaptı.

“2000-2001 krizine benzer olacaktı”

Sonrasında Ash, Atilla Yeşilada’nın paylaşımına yaptığı yorumda, ilgi çeken ifadeler kullandı. Ash’in paylaşımı şu şekilde oldu:

“Beklenen bir durum, Şimşek ve ekibinin reform politikalarının getirilerini gösteriyor. Ve tekrarlamak gerekirse, Şimşek atanmasa ve 180 derecelik bir politika değişimi yapmasaydı; Türkiye muhtemelen 2000-2001’e benzer bir sistemsel ekonomik krizle karşı karşıya kalacaktı.”

“Enflasyonla mücadele artık kazanılmak zorunda”

Ash, paylaşımlarını ve değerlendirmelerini Mehmet Şimşek’e teşekkür edip, onun paylaşımına cevap vererek sürdürdü:

“Mehmet Bey'e teşekkürler, çünkü onun rehberliğinde ekonomik ortodoksiye dönüş, şu anki derecelendirme yükselişlerine yönelik ivmenin büyük bir kısmını açıklıyor. Enflasyonla mücadele artık kazanılmak zorunda.”

“Daha kötü politika tepkilerine adeta yeşil ışık yaktı”

Ash, son olarak, Prof. Dr. Ali Hakan Kara’nın, yakın geçmişi hatırlatarak, halen Türkiye’nin kredi notunun yatırım yapılabilir seviyesinin altında olduğunu belirtmesine yorum yaptı:

“Sanırım nedenini biliyoruz. Ancak dürüst olmak gerekirse, Başçı döneminde uygulanan ortodoks olmayan politikalar, sonradan bakıldığında bir hataydı. Bu, daha kötü politika tepkilerine adeta yeşil ışık yaktı.”

Fitch, Türkiye’yi erken faiz indirimine karşı uyarırken "çıkar grupları" ifadesi dikkat çektiFitch, Türkiye’yi erken faiz indirimine karşı uyarırken "çıkar grupları" ifadesi dikkat çektiEkonomi
Mahfi Hoca “Olumlu” derken, Hakan Kara nedenini sordu: Fitch’in not artırımına ekonomist yorumlarıMahfi Hoca “Olumlu” derken, Hakan Kara nedenini sordu: Fitch’in not artırımına ekonomist yorumlarıEkonomi
Fitch, Türkiye’nin kredi notunu artırdıFitch, Türkiye’nin kredi notunu artırdıEkonomi

 

Ekonomi
Üzüm bağlarındaki verim çiftçinin yüzünü güldürüyor! İki salkım üzüm bir kasayı dolduruyor
Üzüm bağlarındaki verim çiftçinin yüzünü güldürüyor! İki salkım üzüm bir kasayı dolduruyor
Faizler düşerse ev ve araba fiyatları yükselir mi?
Faizler düşerse ev ve araba fiyatları yükselir mi?
Bakan Göktaş'tan 'evlilik kredisi' açıklaması: Yeni bir adım daha atacağız
Yeni bir adım daha atacağız
Emekli olanlar işten ayrılamıyor! “Emeklilerin en az 4’te 1’i çalışıyor”
Emekli olanlar işten ayrılamıyor! “Emeklilerin en az 4’te 1’i çalışıyor”
Türkiye'den yeni sezonda 300 bin tonun üzerinde fındık ihracatı hedefi!
Türkiye'den yeni sezonda 300 bin tonun üzerinde fındık ihracatı hedefi!
Dun & Bradstreet: Dünyada resesyon beklenmiyor, Türk Lirası istikrara kavuşuyor
Dun & Bradstreet: Dünyada resesyon beklenmiyor, Türk Lirası istikrara kavuşuyor