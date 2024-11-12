  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ünlü viski markası hileli ürünler listesine girdi: Şirket açıklama yaptı
Takip Et

Ünlü viski markası hileli ürünler listesine girdi: Şirket açıklama yaptı

Tarım Bakanlığı tarafından yayınlanan hileli gıdalar listesinde ünlü viski markası Chivas Regal'in yer alması tartışmalara neden oldu. Chivas’ın ithalatçısı Pernod Ricard’ın yöneticileri Bakanlığı listesinde yer alan ürün ile ilgili açıklama yaptı. Şirket, olayın "bir tekel bayisinin boş şişelere farklı bir alkollü içecek doldurması" sebebiyle gerçekleştiğini söyledi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ünlü viski markası hileli ürünler listesine girdi: Şirket açıklama yaptı
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın taklit, tağşiş ve hileli gıdaları açıkladığı listede ünlü viski markasının yer alması dikkat çekti.

Ünlü viski markasından açıklama geldi

Bakanlığın hileli ürün listesindeki Chivas Regal etiketli viskide, gıdada kullanımına izin verilmeyen alkol ve hacmen alkol düşüklüğü tespit edildiği belirtildi. Yankı uyandıran olayla ilgili ünlü şirketten açıklama geldi.

"Boş şişelere kaynağı belirsiz alkol doldurdular"

İçki ve yemek yazarı Mehmet Yalçın'a konuşan Chivas’ın ithalatçısı Pernod Ricard’ın yöneticilerinin konuya ilişkin açıklaması şu şekilde;

“6 ay önce Tarım Bakanlığı’nın bir denetiminde Kadıköy’deki bir bayiden alınan Chivas Regal örneği sorunlu çıktı. Konu bize bildirildi, ürünün bizden çıkmadığını, toplanmış boş şişelere kaynağı belirsiz bir alkolün doldurulduğunu saptadık ve hemen bayiye dava açtık. Ancak dava sürerken bakanlık böyle bir liste yayınladı, orijinal üründe sorun varmış gibi bir algı oluştu. Bizim tarafımızdan getirtilen orijinal bandrollü ürünlerin tüketiminde hiçbir sakınca yok.”

Bakanlık listeyi paylaştı: Müşterilere döner yerine sakatat yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi...Bakanlık listeyi paylaştı: Müşterilere döner yerine sakatat yedirmişler! İşte yeni ifşa listesi...Gündem
Çin'den AB’ye misilleme: İthal edilen konyağa vergi getirilecekÇin'den AB’ye misilleme: İthal edilen konyağa vergi getirilecekKüresel Ekonomi

 

Ekonomi
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 30,6 milyar lira borçlandı
Hazine düzenlediği tahvil ihalesinde yaklaşık 30,6 milyar lira borçlandı
Mehmet Şimşek’ten Avrupa Yatırım Bankası’na deprem yardımı teşekkürü
Mehmet Şimşek’ten Avrupa Yatırım Bankası’na deprem yardımı teşekkürü
İslami Kalkınma Bankası, WHO’ya 10 milyon dolar bağışladı
İslami Kalkınma Bankası, WHO’ya 10 milyon dolar bağışladı
TARSİM kapsamındaki üreticiye devlet prim desteği ve hasar ödemesi yapıldı
TARSİM kapsamındaki üreticiye devlet prim desteği ve hasar ödemesi yapıldı
EBRD'nin Türkiye'deki yatırım öncelikleri belli oldu
EBRD'nin Türkiye'deki yatırım öncelikleri belli oldu
Prof. Dr. Hakan Kara: Şu tablo değişmeden enflasyon düşmez
Prof. Dr. Hakan Kara: Şu tablo değişmeden enflasyon düşmez