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Üretici ile hal uyuşmazlıklarında parasal sınır değişti! 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor

Üretici ile hal yani sebze ve meyve ticareti yapan kişiler arasında çıkacak uyuşmazlıklar için parasal sınır değişti. Ticaret Bakanlığının tebliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeniden değerleme oranına göre artırılan parasal sınırlar 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

Haber Merkezi
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Üretici ile hal uyuşmazlıklarında parasal sınır değişti! 1 Ocak’ta yürürlüğe giriyor
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Sebze ve meyve üreticileri ile ile ticareti yapan hal tüccarları arasında çıkacak uyuşmazlıklarda uygulanan parasal sınırlar değişti. Hal hakem heyetinin vereceği kararların asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilmesine ilişkin parasal sınır 887 bin 009,71 lira oldu.

Resmi Gazete’de yayımlandı

Ticaret Bakanlığının "5957 Sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 10'uncu Maddesinde Yer Alan Parasal Sınırların Artırılmasına İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniden Değerleme Oranı’na göre artırıldı

Tebliğle, söz konusu kanunda belirlenen parasal sınırlar, 2024 yılı için yeniden değerleme oranı olarak tespit edilen yüzde 43,93 oranında artırılarak yeniden belirlendi.

Buna göre, 2025 yılı için değeri 887 bin 009,71 liranın altında bulunan uyuşmazlıklarda hal hakem heyetlerine başvuru zorunlu olacak. Bu uyuşmazlıklarda heyetin vereceği kararlar ilam hükmünde olacak ve kararlar, İcra ve İflas Kanunu'nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre uygulanacak.

1 Ocak 2025’te yürürlüğe giriyor

Anılan tutar ve üstündeki uyuşmazlıklarda hal hakem heyetinin vereceği kararlar, asliye ticaret mahkemesinde delil olarak ileri sürülebilecek. Tebliğ, 1 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe girecek.

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