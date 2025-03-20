Vatandaş dövize yöneldi

Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı bir haftada 1 milyar 604,28 milyon dolar artış gösterdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan verilere göre, bir önceki hafta 177 milyar 130,9 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 14 Mart ile sona eren haftada 178 milyar 735,21 milyon dolara geldi.

Gerçek kişilerin döviz mevduatları bir önceki haftaya göre 785,51 milyon dolar artarak 109 milyar 939,33 milyon dolar olurken, tüzel kişilerin döviz mevduatı 818,77 milyon dolar artışla 66 milyar 795,88 milyon dolara çıktı

Yurt içi yerleşiklerin parite etkisinden arındırılmış toplam yabancı para mevduatı 666,98 milyon dolar arttı. Parite etkisinden arındırıldığında gerçek kişilerin döviz mevduatları milyon 41,24 dolar gerilerken, tüzel kişilerin döviz mevduatları 708,22 milyon dolar artış gösterdi.