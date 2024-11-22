Vatandaş ödemede zorlanıyor: Kredi kartlarında 1 haftada 1,5 milyar TL'den fazla alacak takibe düştü

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) haftalık bültenindeki verilere göre, takibe düşen borçlardaki artış dikkat çekti.

Bireysel kredi ve kredi kartlarında yılbaşından bu yana görülen yükseliş seyri kasımda hızlandı. Yıl sonu yaklaşırken, fiyatlardaki yükseliş hız kesse de sürerken, özellikle maaşlı çalışanlar ve emeklilerin alım gücü eriyor.

Bireysel kredilerde, konut ve taşıt tarafında daha ılımlı bir seyir görülürken, vatandaşın geçim derdinin ne kadar arttığı ihtiyaç kredisi ve kredi kartlarındaki takip oranlarına yansıyor.

Konut kredilerinde takibe düşenler artıyor

2024 yılı başında bireysel konut kredilerinde takibe düşenlerin oranı yüzde 0,11 olurken, 15 Kasım ile biten haftada yüzde 0,14’e çıktı.

Taşıt kredilerinde takibe düşenlerde artış yüksek oldu

2024 yılı başında taşıt kredilerinde takibe düşenlerin kredilere oranı yüzde 0,15 olurken, 15 Kasım ile biten haftada yüzde 0,31’e çıktı.

Sene başında 95 milyarlık kredilerin içinde 142 milyon takibe düşerken, taşıt kredisi oranları 15 Kasım haftasında azalarak 74 milyara geriledi. Ancak takibe düşen krediler ise 227 milyon oldu.

İhtiyaç kredileri dikkat çekiyor

İhtiyaç kredilerinde artış yüzde 35 olurken, takibe düşenlerde artış yüzde 68 oldu. Takibe düşen ihtiyaç kredileri oranı ise yıl başında yüzde 3 olurken, 15 Kasım haftasında yüzde 3,73’e çıktı. Sadece bir haftada takibe düşenler yüzde 3,5 oranında artışla 1 milyar 674 milyon TL oldu.

Bireysel kredi kartları

Düşen alım gücüyle kredi kartlarına yüklenen vatandaş ödemekte zorlanıyor. Kredi kartlarındaki harcamalar yıl başında 1 trilyon 173 milyar TL seviyelerindeyken, 15 Kasım haftasında yüzde 43 artışla 1 trilyon 676 milyara çıktı. Takibe düşenlerdeki değişim de yıl başında 16 milyarlık harcamadan yüzde 202 oranında artışla 48 milyar 484 milyona çıktı.

Kredi kartlarında takip oranı yüzde 1,37’den yüzde 2,89’e yükseldi. Sadece 1 haftada takibe düşenlerde artış yüzde 3,48 oldu.

Kurumsal kredi kartlarında durum ne?

Kurumsal kredi kartlarında harcamalar yıl başından bu yana yüzde 34 artarken, takibe düşenlerde artış yüzde 106 oldu. Takibe düşen kurumsal kredi kartlarının tüm kurumsal kredi kartı harcamalarına oranı yüzde 0,89’dan yüzde 1,38’e çıktı.

KOBİ kredileri de alarm veriyor

KOBİ kredilerinde kısıtlar nedeniyle kredilerde artış yıl başından bu yana yüzde 26 olurken, takibe düşenler yüzde 39 arttı.

Takibe düşenlerin oranı yüzde 1,81’den yüzde 1,99’a çıktı.