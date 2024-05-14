Venezuela Devlet Başkanı Maduro, canlı yayında Türkiye ile yatırım anlaşması imzaladı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Pazartesi günü devlet televizyonu VTV’den canlı yayınlanan bir törende Türkiye ile yatırım, ticaret ve ekonomik entegrasyonu geliştirmeyi amaçlayan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması'nı imzaladı.

VOA'nın haberine göre Maduro, Türk halkının Venezuelalılar'ın verdiği mücadeleye kalpten destek verdiğini, iki ülke arasındaki ortaklığın ise kalkınma, büyüme ve refah hedefi taşıdığını söyledi.

#EnVideo📹| Embajador de la República de Türkiye en Venezuela, @AydanKaramanolu, expresó que el Acuerdo de Protección Recíproca de Inversiones Türkiye-Venezuela afianzará las relaciones económicas.



Asimismo, destacó que del #26Sep al #28Sep se realizará la segunda Expo Feria de… pic.twitter.com/QYizX2R3LY — VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) May 14, 2024

Yayında söz alan Türkiye’nin Caracas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu bu anlaşmanın iki kardeş ülke arasındaki bağı güçlendirme açısından önemli olduğunu belirtti.

30'dan fazla şirketle görüşüldü

Gün içerisinde balıkçılık ve tarım sektöründe faaliyet gösteren 30'dan fazla Türk ve Venezuelalı şirketle görüşmeler yaptıklarını, gelecek hafta da işbirliğinin geliştirilmesi için ilgili komisyonların biraraya geleceğini duyuran Büyükelçi Karamanoğlu, Eylül ayında Türk ürünleri fuarının ikincisinin yapılacağını kaydetti.

İki ülke arasında ticaret arttı

Türkiye’nin Venezuela’ya ihracatı, bu yılın Ocak-Mart döneminde 99 milyon doları aşarak, ilk çeyrek itibarıyla rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye’nin Latin Amerika’da ilişkilerinin en iyi olduğu ülkeler arasında yer alan Venezuela ile aynı dönemde karşılıklı alışveriş de arttı. İkili ticaret ilk çeyrekte 2023’e göre 24 milyon dolar artarak 162,3 milyon dolara ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde Türkiye’nin ihracatı bir önceki yıla göre yaklaşık 40 milyon dolar artarak 99 milyon 37 bin dolara ulaştı. Bu ihracat büyüklüğü, Türkiye’nin Venezuela’ya ilk çeyrekler itibarıyla yaptığı en yüksek ihracat olması nedeniyle önem taşıyor.

Bu dönemde Türkiye’nin Venezuela’ya en önemli ihracat kalemi 32 milyon 836 bin dolarla hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları, pastacılık ürünleri olurken, bunu 29 milyon 657 bin dolarla değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin ve buğday glüteni takip etti.

“Dış ticaret fazlasının nedeni, ithalattaki sert düşüş”

İlk çeyrekte ithalatın 63 milyon 291 bin dolar olarak kaydedilmesiyle, 2020’de hayata geçen ve iki ülke arasındaki ticarette binlerce ürüne vergi avantajı sağlayan anlaşmanın yürürlüğe girmesinin ardından Türkiye, Venezuela ile ticaretinde ilk kez dış ticaret fazlası verdi.

Türkiye’nin dört yıl sonra ilk defa 36 milyona yakın dış ticaret fazlası vermesini, uzmanlar, son yıllarda ikili ticaretteki en önemli kalem olan hurda ithalatının azalmasına bağlıyor.

Venezuela ile ticaretinin büyük bir kısmı hammadde ithalatına dayalı olan Türkiye’nin, Güney Amerika ülkesinden ithalatı, geçen yıl 350 milyon dolar azalmış ve yüzde 49’a yakın bu sert düşüşün 297 milyon dolarlık kısmını, hurda ticaretindeki kayıp oluşturmuştu.

İkili ticaret hedefi 3 milyar dolar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Şubat ayında Venezuela’ya yaptığı resmi ziyarette, bu yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin iki ülke başkanının hedef olarak koyduğu 3 milyar seviyesine ulaşmasını beklediğini söylemişti.

İki ülke arasında savunma, deniz ve hava ulaşımı, ticaret, turizm, tarım, finans, eğitim, bilim ve teknoloji gibi 40’ın üzerinde alanda işbirliği anlaşması bulunuyor.