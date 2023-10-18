Vizesize talep arttı, uçak bileti fiyatı katlandı

Selenay YAĞCI / İSTANBUL

Vizesiz ülkelere talep artınca bu ülkelere yönelik uçak bileti fiyatları da neredeyse iki kat arttı. Schengen ülkelerine yönelik vize başvurularında ret yanıtı alanların artması, özellikle tatil amaçlı seyahat etmek isteyenleri vizesiz ülkelere yönlendirdi. 3-4 günlük tatil için ret yanıtı ile karşılaşma riskini almak istemeyen tatilciler tercihlerini başta Kuzey Makedonya, Kosova, Arnavutluk ve Mısır olmak üzere vizesiz ülkelerden yana kullanmaya başladı. Artan talep uçak bileti fiyatlarına da yansıdı. Böylece vizesiz destinasyonların bilet fiyatı Schengen alanında kalan birçok destinasyonun iki katına ulaştı.

Londra bileti 2 bin 500, Budva bileti 8 bin TL

EKONOMİ’nin çevrimiçi bilet satış siteleri üzerinden yaptığı uçak bileti aramaları da bu sonucu doğruluyor. 1 Aralık için yaptığımız aramada Schengen vizesine sahip olmayı gerektiren başta Hamburg, Lyon, Basel gibi destinasyonlara ortalama 2 bin 500 liraya bilet bulmak mümkün oldu. Hamburg’a ortalama 2000 TL, Dublin’e 2.600 TL, Basel’e 2.800 TL ve Lyon’a 3000 TL’ye bilet bulunabiliyor. Schengen ülkesi olmasa da yine vize isteyen İngiltere’nin başkenti Londra için de ortalama 2.500 TL’ye bilet bulmak mümkün. Yine aynı tarih itibarıyla vizesiz gidilebilecek ülkeler için bilet aradığınızda fiyat hemen iki katına yükseliyor. Gelir grubu ortanın üzerindeki tatilcilerin son dönemdeki gözde tatil merkezlerinden Budva, 8.000 TL’lik ortalama bilet fiyatıyla hemen dikkat çekiyor. Ancak diğer vizesiz destinasyonlar da Budva kadar olmasa da Schengen’i ikiye katlıyor. 4.500 TL ile en ucuz destinasyonlar olarak öne çıkan Belgrad ve Tifl is’i 5.000’er TL’lik ortalama bilet fiyatı ile Tiran ve Saraybosna takip ediyor.

Vizesiz turlara talep yüzde 34 oranında arttı

Tatil Sepeti Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Karayal, “Schengen vizesinde yaşanan sorunlar vizesiz turlarda ciddi bir artışı beraberinde getirdi. Tatil Sepeti verilerine göre geride bıraktığımız yaz aylarında vizesiz turlara olan talep, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artış gösterdi. Aralarında Kosova, Fas, Phuket, Pattaya, Bangkok, Kuzey Makedonya, Mısır ve Bosna Hersek’in de olduğu çok sayıda lokasyona vizesiz turlarda önemli talep artışları yaşıyoruz” dedi. Karayal, havayollarının da vizesiz ülkelere olan talebi gördüğünü ifade ederek, vizesiz ülkelerde bilet fiyatlarının arttığına dikkati çekti. Prontotour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran ise Karadağ’daki Budva gibi bölgelere geçen yılın 3 katı satış yaptıklarını kaydederek, şunları anlattı: “tatilci 3-4 gün için vize masrafı ödemek ve özellikle ret riski almak istemiyor. Vizesiz destinasyonlar tercih sebebi oldu. Bu da uçak bilet fiyatlarına yansıdı.

Son dakika bilet fiyatı 400 Euro'ya çıktı

Normal şartlarda 1.500 Euro’luk bir turda uçak biletinin payı yüzde 40’dır. Uzak ülkelerde yüzde 60’a çıkıyor. Son dönemde bilet fiyatları yükseldi. Biz bir yıl önceden alıyoruz biletleri. Geçen yıl Budva’ya 40 bilet aldık 200 Euro’dan, bir ay kala son dakika alışları yaptığımızda 250 Euro olurdu eskiden, çok artmazdı. Şimdi son dakika bileti 400 Euro’ya kadar çıkıyor. İki kat artış var.”

40 kişilik turda 5 kişiye vize!

Heybilet CEO’su Samet Koç, “Vatandaşlarımız vize başvurularında uzun süredir problem yaşarken, yaz sezonunun açılmasıyla birlikte birçok kişi çözümü vizesiz seyahat edebilecekleri ülkelere gitmekte buldu. Ancak dünya genelindeki ekonomik dalgalanmalardan dolayı yükselen bilet fiyatları da yeni bir krize dönüştü” diye konuştu. TÜRSAB Başkanı başdanışmanı Hamit Kuk, havayolu şirketlerinin yoğun rekabet ortamında vizeli ya da vizesiz bakmadığını, talep gören yerlere daha pahalıya bilet sattığını ifade etti. Kuk, son dönemde vize sorunları sebebiyle de vizesiz ülkelerin daha çok talep gördüğünü, bu sebeple vizesiz ülkelerin biletlerinin daha pahalı olduğunu kaydetti. Vizeyle ilgili sorunların devam ettiğini belirten Kuk, “Acentalar vize alamadığında turlarla ilgili sorunlar yaşıyor. 40 kişilik turda 5 kişiye vize çıkar hale geldi. Bazı acentalarımız turlarını birleştirmeye çalışsa da birçok tur da iptal oluyor” dedi.