Yabancılar bu yıl payını en çok Naturel Enerji’de artırdı, İmaş Makina’da azalttı

Şebnem TURHAN



Yurtiçinde yatırımcılar ve analistler yabancı yatırımcının yolunu gözlüyor. Borsa İstanbul endekslerinin zincirlerini kırması için yabancı girişinin şart olduğu dile getirilirken payı QNB Finansbank dahil yüzde 35,7 olan yabancı yatırımcının bu yıl ve bu ay hangi hisselerde pay arttırdığı ve azalttığını derledik.

Yerli yatırımcıyla biz bize kaldığımız Borsa İstanbul’da son günlerdeki en önemli gündem jeopolitik ve siyasi risklerin yanı sıra yabancı yatırımcı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yeni ekonomi yönetimi ve yabancı yatırımcı ziyaretleriyle heveslenen borsada ilk üç ay coşkulu geçti ardından ise yabancı umutları azalmaya başlayınca düşüş başladı. Haziranda kasımda gelmesi beklenen yabancı umudu 2024 ikinci yarısına kaldı ama payı az da olsa yabancı yatırımcının yoğun işlem yaptığı hisseler de bulunuyor. Verilere göre bu yıl yabancı yatırımcının payını en çok arttırdığı hisse Naturel Enerji oldu, aylık artışta ise liderlik Yayla Gıda'nın oldu. Yabancı yatırımcı bu yıl en çok payını İmaş Makina'da azaltırken aylık en çok pay azalttığı hisse ise Ünlü Yatırım Holding olarak öne çıktı.

Yabancı umutları 2024 ikinci yarıya kaldı

Küresel piyasalar büyümeye yönelik endişelerle gerilemeye devam etse de yerli yatırımcı payının yüzde 64,3'e geldiği Borsa İstanbul'da fiyatlamalar biraz daha içeriye ve jeopolitik risklere göre yapılıyor. Borsa İstanbul'da ağız tadıyla bilanço fiyatlamaları yapılamazken tahvil ve mevduat faizlerindeki yükselişler de endeksler üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Her günü volatil geçen Borsa İstanbul'un uzmanlara göre zincirlerinin kırmasının yolu ise yabancı yatırımcının gelişinden geçiyor. Türkiye’nin 5 yıllık ifl as risk priminde 400 baz puanın altında kalınması umutları yeşertirken uzmanlar yabancının şayet dönerse ilk yüklü girişinin ise borsaya değil tahvillere olmasını bekliyor. Buna rağmen oldukça düşük seviyelere gerileyen yabancı yatırımcının borsaya adım atması bile fiyatlamaları oldukça değiştirmeye aday görünüyor. Şu anda QNB Finansbank dahil yabancı yatırımcının borsadaki payı ise yüzde 35,7 seviyesinde.

En çok pay arttırdığı 10 hissenin 4’ü kazandırdı

Tüm bunlar gelecek beklentileri peki geride bıraktığımız aylık ve yıllık değişimlerde şu anda borsada var olan yabancının hareketleri nasıl? İş Yatırım analistlerinin hazırladığı tablolar bize bir yön sunuyor. 9 Ekim-9 Kasım arası aylık değişimde yabancı yatırımcının en çok payını arttırdığı hisse Yayla Gıda, bu dönemde Yayla Gıda'nın kaybı ise yüzde 24,3 oldu. Smart Güneş Enerjisi hisselerinde de yabancı yatırımcı payını aylık olarak 6.61 puan arttırarak yüzde 14,5'e çıkardı ama bu hissenin aylık kaybı yüzde 3,7 oldu. Üçüncü en çok pay artırılan hisse ise GSD Holding yabancı bu hissedeki payını 6,41 puan arttırdı ama bu hisse de aylık olarak yatırımcısına yüzde 9,7 kaybettirdi. Bu dönemde yüzde 19 getiri sağlayan Maçkolik hisselerinde yabancı payını 5 puanın üzerinde, Adra GYO'da ise 4.58 puan arttırırken bu hissenin aylık getirisi ise yüzde 21,3 oldu. Yabancının payını en çok arttırdığı ilk 10 hisse arasında aylık getirisi yüzde 28,9 ile en yüksek olan Teknosa'da ise pay artırımı 4.53 puan olarak hesaplandı. Yabancının aylık olarak payını en çok arttırdığı 10 hissenin 6'sı yatırımcısına kaybettirirken 4'ü kazandırmayı başardı.

Yabancının pay azalttığı şirketlerin yarısı kaybettirdi

Yabancının aylık olarak payını en çok azalttığı ilk 10 hisse arasında liderlik Ünlü Yatırım Holding'te oldu. Yabancı Ünlü'deki payını yüzde 30,96'dan yüzde 9,74'e çekti. 21.22 puanlık değişim yaşandı Ünlü hisselerinde aylık kayıp ise yüzde 3,6 oldu. İhlas Haber Ajansı'nda yabancılar yüzde 51,96 olan paylarını yüzde 32,11'e çekti bu hissenin aylık kaybı yüzde 37,1 oldu. Yabancının aylık olarak payını en çok azalttığı 10 hissenin 5'i kaybettirdi 5'i kazandırdı.

Yıllık en çok azalttığı 10 hissenin 6’sı kaybettirdi

Bu yıl yabancının payını en çok azalttığı hisse ise İmaş Makina ve bu hisse bu yıl yatırımcısına yüzde 58,9 kaybettirdi. Yabancı da payını yüzde 23,79'dan yüzde 5.99'a kadar düşürdü. Ereğli'de yabancı yüzde 44,34 olan payını yüzde 27,61'e indirirken hissenin bu yılki kaybı yüzde 9,1 oldu. Aydem Yenilenebilir'de yabancı payını 14.34 puan birden azaltırken hissenin bu yılki kaybı yüzde 25,1 olarak hesaplandı. Bu yıl yüzde 101,4 getiri sağlayan Torunlar GYO'da yabancı yatırımcı payını 13.73 puan düşürürken yüzde 80,7 getiri sağlayan MYP Sağlık'ta payını yüzde 41'den yüzde 29,25'e çekti yabancı yatırımcı. Aylık en fazla pay azalttığı ve son 10 gündür sürekli pay azaltımı gerçekleştirdiği İhlas Haber Ajansı'nda ise 31 Aralık'ta yüzde 41,01 olan payını yabancı yatırımcı yüzde 32,11'e indirdi. Bu yıl İhlas Haber Ajansı hisseleri yüzde 57,5 geriledi.

10 hisseden 9’u getiride enflasyonu yendi

31 Aralık 2022'den 9 Kasım'a kadar yabancı yatırımcının payını en çok arttırdığı hisse Naturel Enerji. Yabancı bu hissede payını 23.69 puan arttırdı, hissenin bu yılki getirisi ise yüzde 82,8 oldu. Zorlu Enerji'de ise yabancı payını 22.39 puan birden artırarak yüzde 28,73'e çıkarırken hissenin yılllık getirisi yüzde 24,1 oldu. Anel Elektrik'te payını yüzde 36,03'ten yüzde 57,61'e çıkaran yabancı yatırımcıya karşılık hisse bu yıl yüzde 135,6 kazandırdı. Yabancının bu yıl payını en çok arttırdığı 10 hisse arasında getirisi yüzde 840 olan Tetemat Gıda'da pay artışı 17.3 puan oldu ve yüzde 17,95'e kadar ulaştı. İnvesco Holding'in bu yılki getirisi yüzde 337,8 olurken yabancının bu hissede pay artışı 13.69 puana çıktı. Kiler Holding'te yabancı yatırımcı payını yüzde 4,52'den yüzde 16,9'a çıkarırken hissenin yıllık getirisi yüzde 255,1 oldu. Yabancı yatırımcının bu yıl payını en çok arttırdığı 10 hissenin tümü yükselirken getiride enfl asyonu Zorlu Enerji dışında hepsi yendi.