Yabancılar, TCMB’nin yıllar sonra ilk faiz indirimi beklentisinde bölündü

Bloomberg’in “Wall Street, Türkiye'nin yıllar sonra ilk faiz indirimi beklentisiyle bölündü” başlıklı Beril Akman haberine göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yaklaşık iki yıl sonra ilk kez faiz indirimi yapması bekleniyor. Ancak büyük bankalar, indirimin büyüklüğü konusunda farklı tahminlerde bulunuyor.

Bloomberg anketine katılan analistle, TCMB Başkanı Fatih Karahan liderliğindeki yönetimin, politika faizini yüzde 50’den yüzde 48,25’e indireceğini öngörüyor.

Yönlendirme net değil

Faiz indirimi konusunda net bir yönlendirme yapılmaması nedeniyle tahminler farklılık gösteriyor.

JPMorgan Chase ve Deutsche Bank 150 baz puanlık bir indirim beklerken, Citigroup ve Bank of America 250 baz puanlık daha büyük bir indirim öngörüyor.

Uzmanlar, TCMB’nin yıllardır uyguladığı agresif sıkılaştırma döngüsünü tersine çevirmeye hazırlandığı bu dönemde, yatırımcıları aşırı hamleler olarak algılanabilecek adımlara karşı temkinli olmaya çağırıyor.

Bloomberg Ekonomisti Selva Baziki, “İleriye dönük olarak, Merkez Bankası’nın gelecek yıl hemen her ayki toplantısında faiz oranlarını düşürmesini ve politika faizinin 2025 sonunda %25’e inmesini bekliyoruz. Mali koşulların gevşemesi, özellikle yılın ikinci yarısında gevşetilecek makro ihtiyati kurallar ile desteklenecek” dedi.

Beklentiler yüksek seyrediyor

Yine de bazı yatırımcılar daha temkinli bir yaklaşım benimsenebileceğini düşünüyor.

Goldman Sachs ekonomistlerinin hazırladığı raporda, yüksek enflasyon ve kredi büyümesi nedeniyle faiz indiriminin şu anda “erken” olacağı savunularak, TCMB’nin dokuzuncu kez faiz oranlarını sabit tutmasını bekledikleri belirtiliyor.

Başkan Karahan, bu yılki son enflasyon raporu sunumunda, talep ve hizmetler enflasyonunun yavaşladığını söyleyerek faiz indirimi beklentilerini artırmıştı. Bu mesaj, Para Politikası Kurulu’nun son karar metninde de yer aldı.

Ancak bu değişiklik, piyasanın fiyatlama görünümünde hafif bir bozulmaya yol açtı. Politika yapıcıların faiz kararlarını belirlerken, dikkate aldığı temel parametrelerden biri olan piyasa beklentilerinde kötüleşme görüldü. Hanehalkı ve işletmelerin enflasyon beklentileri ise yüksek kalmaya devam ediyor.

Faiz inse de sıkı duruş sürecek

Merkez Bankası, faiz indiriminin gevşek bir politika anlamına gelmediğini vurgulayarak endişeleri gidermeye çalıştı. Bloomberg’in geçen ayki bir raporuna göre, Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay yatırımcılara, “bankanın duruşunun sıkı kalacağını ve herhangi bir gevşeme döngüsünün kesintisiz olmak zorunda olmadığını” söyledi.

Analistler, beklenen faiz indiriminin, faiz koridorunun daraltılması gibi ek önlemlerle birlikte gelebileceğini düşünüyor. Deutsche Bank analistleri Yiğit Onay ve Christian Wietoska, böyle bir adımın yatırımcılar için “şahin bir sinyal” olacağını belirtti.

Merkez Bankası’nın gecelik borçlanma ve borç verme oranları -faiz koridorunun alt ve üst sınırları- şu anda 600 baz puanlık bir aralığa sahip. Daha dar bir bant, piyasalar tarafından gelecekteki faiz oranları konusunda daha fazla öngörülebilirlik sağladığı için olumlu karşılanıyor.

Asgari ücret artışı

Merkez Bankası, fiyat artışlarını yavaşlatmak için daha fazla mali destek arayışında olurken, hükümetin 2025’te asgari ücreti yüzde 30 artırma kararı, bu nedenle piyasalar tarafından olumlu karşılandı.

Satın alma gücündeki sınırlı artışın, talebi kontrol altında tutarak Merkez Bankası’na istikrarlı bir şekilde faiz indirme imkânı sağlayacağı öngörülüyor.

Çalışan nüfusun üçte birinden fazlası asgari ücretle çalışıyor ve 2024’te yüzde 49’luk asgari ücret artışı, enflasyonun yükselmesine neden olarak görülürken, Merkez Bankası’nın fiyat baskılarını kontrol etmesini zorlaştırdı.

Tahminler yükseldi

Merkez Bankası, geçen ay yıllık enflasyon tahminlerini yükseltti. Yıl sonu için yüzde 44, 2025 yılı sonu için ise yüzde 21 seviyesinde enflasyon öngörülüyor. Tüketici fiyat artışı, geçen ay yüzde 47,1 seviyesine geriledi ancak hâlâ resmi yüzde 5 hedefinin yaklaşık 10 katı.

Yetkililer, mevsimsellikten arındırılmış aylık enflasyona odaklanmayı tercih ediyor ve kasım ayında bu oran hızlanmış durumda. Aralık enflasyon verileri 3 Ocak’ta açıklanacak.