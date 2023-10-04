Yabancının 'iştahı' kesildi

Salgın sonrası perakende sektörüne can suyu olan turist alışverişi, bu yıl bekleneni veremedi. Ocak-ağustos dönemini kapsayan 8 ayda Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarken söz konusu ziyaretçilerin alışveriş miktarı genel artış ortalamasının altında kaldı ve yüzde 10’u aşan turist alışverişi oranı bu yıl yüzde 7 seviyelerine kadar geriledi.

İşlem başına tutar 506 TL

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre bu yıl Ocak-Ağustos döneminde hem yerli hem de yabancı banka ve kredi kartıyla yapılan alışveriş miktarı artan fiyatların da etkisiyle yüzde 115 yükseldi ve 2 trilyon 291 milyar TL’den 4 trilyon 935 milyar TL seviyesine çıktı. Yaklaşık 5 trilyon liralık toplam alışverişin 3,9 trilyon TL’si kredi kartı ile gerçekleşirken kalan 1 trilyonluk kısmı ise banka kartları ile yapıldı. Bu dönemde toplam işlem adedi de yüzde 26 artışla 7 milyar 678 milyondan 9 milyar 737 milyona yükseldi. İşlem başına tutar, bu dönemde yüzde 69,8 artışla 298 TL’den 506 TL’ye çıktı. İlk sekiz ayda yüzde 43 olarak gerçekleşen tüketici enflasyonunun 26 puan üstünü işaret ediyor.

Turist alışverişi reelde düşüş gösterdi

Peki yabancıların performansı bu dönemde nasıl gerçekleşti? Yine BKM verilerine göre 8 aylık dönemde yabancıların banka kartı ile yaptıkları işlem adedi yüzde 6 gibi sınırlı bir artış kaydederek 63 milyondan 67 milyon adete çıktı. Değer ise bu dönemde yüzde 19 artışla 104 milyar TL’den 124 milyar TL’ye yükseldi. Kredi kartı işlemlerine bakıldığında ise işlem adedi yüzde 17 artışla 81 milyondan 96 milyon adete çıkarken değer ise yüzde 66 artışla 139 milyar TL’den 232 milyar TL’ye çıktı. Hem banka hem kredi kartı toplamına bakıldığında da işlem adedi yüzde 12 artışla 163 milyona çıkarken, miktarının ise yüzde 46 artışla 244 milyar TL’den 356 milyar TL’ye çıktığı görüldü. Yüzde 43 olan ilk sekiz aylık enflasyon oranı ve yüzde 13’lük yabancı ziyaretçi sayısı düşünüldüğünde, söz konusu rakamlar reelde turist alışverişinde düşüş olduğu anlamına geliyor.

Türkiye yabancı için de pahalı

Gelişme yabancı alışveriş oranında da kendini gösteriyor. Geçen yıl 2 trilyon 291 milyar TL’lik alışverişin yüzde 10,66’sı yabancı kartlar ile gerçekleşirken, bu yıl 4 trilyon 935 milyar TL’ye çıkan alışverişin içinde yabancı payı yüzde 7,23’e geriledi. Tüm bu rakamlar, Türkiye’nin yabancılar için de pahalı bir ülke haline geldiğini gözler önüne seriyor.