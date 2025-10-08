Yağışlar Bursa’daki barajlara can suyu oldu

Kentin içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajlarının ortalama doluluk oranı dün itibarıyla yüzde 0,58 olarak açıklandı.

Sağanak yağmura umut bağlayan Bursa’da kent merkezine beklendiği ölçüde yağış düşmedi.

Merkez Nilüfer ilçesi metrekareye 9,5, Osmangazi 14,3 ve Yıldırım 7,3 kilogram yağış alırken barajların havzasına etki eden Keles’te hiç yağış olmazken, Orhaneli’de 9,2 kilogram yağış oldu.

Sadece Uludağ’a 28,7 kilogram yağış düştü.

Bu yağışlar barajlardaki ortalama doluluk oranlarını bir miktar artırdı. Bursa’daki barajları doluluk oranı yüzde 0,73’e yükseldi ancak halen kritik seviyelerde bulunuyor

Yağışlar tarım bölgeleri için sevindirici oldu

Bursa’nın tarım bölgeleri ise yağış aldı. Karacabey’de metrekareye 22,8, Mustafakemalpaşa’ya 11,8, Yenişehir’e 10,1 kilogram yağış düştü.

Yazlık ekimlerin başlayacağı, çiftçinin tarlaya girmeye hazırladığı bu dönemde düşen yağışlar üreticileri mutlu etti.