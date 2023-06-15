Yat siparişi çok, inşa edecek yer yok!

Fikri CİNOKUR / ANTALYA

Dünyada ‘Antalya Markası’ olarak tanınan ultra lüks yat imalatı yapan firmalar Antalya Serbest Bölgesi’nde genişleme alanı olmadığı için yeni sipariş alamaz hale geldiklerini ifade ediyor. Yetkililer, Antalya’da ikinci bir serbest bölge yatırımı yapılması yönündeki taleplerinin aciliyet kazandığını söylüyor.

Antalya Serbest Bölgesi’nde 2000 yılında başlayan ultra lüks yat imalat sektörü yıllar içinde dünyada ‘’Antalya Markası’’ olarak tanınmaya başlamıştı. Ortadoğu ülkeleri şeyh ve emirleri ile krallar, dünyaca ünlü iş insanları ve sporcular için imal edilen lüks yatlar kısa sürede dünya yat sektörünün dikkatini Antalya Serbest Bölgesi’ne çekti.

EKONOMİ gazetesine konuşan Antalya Serbest Bölge Kurucu ve İşleticisi A.Ş (ASBAŞ) Genel Müdürü Zeki Gürses, sektörde yoğun siparişlerin devam ettiğini ancak mevcut kapasitenin artan talebi karşılayamadığını dile getirdi. Yat sektöründe faaliyet gösteren tüm firmaların kapasitelerinin dolu olduğunu anlatan Gürses, ‘’Serbest bölgede yer olmaması nedeniyle yatırım taleplerine yanıt veremiyoruz. İngiltere, Rusya, Ukrayna ve Avrupa ülkelerinden yatırım talepleri artıyor.

Antalya Serbest Bölgesi’ne yat yan sanayi sektöründe de yatırım yapmak isteyenler artıyor. Sürekli yatırım talebi geliyor. Yerimiz olmadığı için lüks yat firmalarımız sipariş alamaz hale geldi. Bu nedenle Antalya’ya 2. Serbest Bölgesi kurulması kaçınılmaz hale geldi. Teknoloji, yazılım, elektrik-elektronik ve medikal sektörlerinde yatırım talepleri, yeni kurulacak 2. Serbest Bölgesi’nde değerlendirilmeli. Ayrıca kurulacak ikinci serbest bölge lojistik üssü haline getirilmeli” diye konuştu.

Yat boyları uzuyor

2020 yılından itibaren rıhtımın uzatılması, bilgisayarlı otomasyon ve altı yapı yatırımları için 20 milyon dolardan fazla yatırım gerçekleştirdiklerini anımsatan Gürses, ‘’Serbest bölgemizde 2021 yılına kadar 65 metreye kadar yatlar imal ediliyordu. Bundan böyle 70-80 ve 90 metreye kadar büyük boy yatlar tersanelerimizde imal edilerek denize indirilebilir. Yatırımların önemli bölümünün tamamlanmasıyla büyük yat siparişleri de alınmaya başlandı” açıklamasını yaptı.

Sektörde istihdam artıyor

Antalya Serbest Bölgesinde tekne boylarının büyümesi ve denize indirilme sürelerinin biraz uzaması nedeniyle geçiş dönemi yaşandığı, bu nedenle mayıs ayı sonu itibariyle ticaret hacminde yüzde 19 düşüş yaşandığını belirten Zeki Gürses, ‘’Geçen yıl mayıs ayı sonu itibariyle ticaret hacmi 519 milyon dolar olarak gerçekleşmişti. Tekne boylarının uzamasıyla sektörde geçiş dönemi yaşandığı için bu yıl mayıs ayı sonu itibariyle ticaret hacmi 421 milyon dolar olarak gerçekleşti’’ dedi. ASBAŞ Genel Müdürü Zeki Gürses, Serbest bölgede elektrik tüketiminin ve istihdam sayısının arttığına dikkat çekti. Geçen yıl 1 milyar 128 milyon dolarlık ticaret hacmine ulaşıldığını anlatan Gürses, 2023 yılını ise tahmini 1 milyar 50 milyon dolarlık ticaret hacmi ile kapatacaklarını kaydetti.