Yatırım Bankacısı Nafız Kerim Kotan: “Siyasi kriz ortamı, makroekonomik gelişmeleri gölgeledi”

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ev sahipliğinde yapılan "M&A’de Yabancı Yatırımcıların Beklentileri: Gerçekler, Yanılgılar ve Fırsatlar” başlıklı seminerde, 30 yıl boyunca 70 şirketin el değiştirmesine danışmanlık yaparak Türkiye’ye 18 milyar dolar yabancı yatırımın gelmesine aracılık eden Nafiz Kerim Kotan konuşmacı oldu.

Doğrudan yabancı yatırımların görünümü, ABD'deki ekonomik politikaların etkileri ve olası küresel dalgalanmalara dair öngörülerini paylaşan Kotan, “Enflasyon biraz düşünce yatırımcının koşarak Türkiye’ye geleceğini düşünmek yanlış. Türkiye'nin sunduğu makroekonomi ile yatırımcının beklentisi farklı. Türkiye’de beklenmeyen zamanlamada ve sertlikte siyasi kriz ortamı son bir buçuk senede yaşanan makroekonomik gelişmeleri ve dönüşümü gölgeledi” dedi.

Türkiye’nin ekonomik reform politikasının başladığı, gri listeden çıktığı, kredi notunda artış olduğu dönemde, dünyadaki beş yıldır dönüp bakmayan 300’ün üzerinde yatırımcının Türkiye’ye tekrar bakmaya başladığını söyleyen Kotan, “Ancak şu an geldiğimiz noktada bir duraksama var. Buna karşın Trump’ın vergi düzenlemesinin Türkiye açısından pozitif etkilerinin olacağının farkındayız. Birçok yatırımcı, ‘Türkiye’de nasıl üretirim, nasıl ihraç ederim?’ derken aynı zamanda şirket satın almayı düşünen yatırımcılar da oluşmaya başladı” diye konuştu.

“Amerika, borcunu dünyaya kapattırmaya çalışıyor”

FED’in piyasaları kurtarması gereken noktada, faizleri beklenilen gibi hızlı indirmeyeceğini söyleyen Kotan, “İlk 6 ay hiç indirmeyecek, ikinci 6 ay ise belirsiz. Amerika kendi borcunu dünyaya kapattırmaya çalışıyor. Buna, ülkelerin cevapları ekonomik anlamda çok sert olabilir. Çin'in elindeki Amerikan tahvillerini ve bonolarını satmaya başlamasıyla birlikte Asya tarafında çok ciddi kur savaşları tetiklenebilir” dedi.

“Yatırımcı makroekonomide tutarlılık bekliyor”

Türkiye’de dolarizasyon riski görmediğini dile getiren Kotan, “Turizmde olumsuz haberlerle karşılaşmazsak, kurların çok rahat bir şekilde tutulacağını düşünüyorum. Faizler izafi olarak yüksek tutulacak ve devaülasyon veya kur riski görülmeyecek. Son bir iki ayda yaşanan gelişmeler, Türkiye’de yabancı yatırımcı ilgisini azaltacak şeyler değil, çünkü bizler gibi yabancılar da Türkiye’deki çalkantıların farkında. Son 10 yılda Türkiye’de yaşanmamış hiçbir şey kalmadı. Yabancı yatırımcı Türkiye’ye gelirken en az 20 yıllık bir plan çerçevesinde düşünüyor. Hukuk devleti kriterleri açısından Türkiye’den daha kötü durumdaki Rusya, senede 160 milyar dolar yabancı sermaye çekiyor. Yabancı yatırımcının asıl baktığı husus, ülkenin makroekonomik öngörülebilirliği. Bunda bir iyileşme var. Ancak yatırımcı, makroekonomik iyileşmede tutarlılık, sürdürülebilirlik ve güvenilirlik görmek istiyor” değerlendirmelerini paylaştı.

“Yabancı yatırımcının koşarak gelmesini beklemek yanlış”

Türkiye’de iyileşen görünüme rağmen yabancı yatırımcının hemen gelmemesinin sebeplerini aktaran Kotan, “Bizim avantaj gibi gördüğümüz jeopolitik avantajlar, yabancı yatırımcı tarafından risk olarak algılanabiliyor. İkincisi, güven zamanlaması, yapısal dönüşüm mesajlarının piyasa tarafından hemen değerlenmesini bekliyoruz ama yabancı yatırımcının bir hafızası var ve son beş yılı hatırlıyor. Enflasyon biraz düşünce iyi haberler gelince yabancı yatırımcının koşarak gelmesini bekliyoruz ama doğru değil. Üçüncüsü ise istikrarlı politikaya olan inanç beklentisi. Birkaç sene içerisinde iki hikâye arasındaki alıntının örtüşmeye başladığını göreceğiz” dedi.

Özhelvacı: “Uluslararası sermaye hala ulaşılabilir bir hedef”

Ekonomik dalgalanmaların, regülasyon belirsizliklerinin ve finansmana erişim sorunlarının karar süreçlerini zorlaştırdığını dile getiren EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Özhelvacı da, “Yatırımcılar artık sadece büyüklüğe değil, sürdürülebilirliğe, şeffaflığa ve doğru kurumsal altyapıya bakıyor. Bu kriterleri karşılayan Türk şirketleri için uluslararası sermaye hala ulaşılabilir bir hedef” diye konuştu.