Yazılım ihracatında hedef 5 milyar dolar!

Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD) Başkanı Gönül Kamalı, 2024 ihracat hedefi 5 milyar dolar olan yazılım sektörüne yönelik getirilmesi planlanan teşvik kotalarının, sektörün gelişimini duraklatacağı uyarısında bulundu.

YASAD Başkanı Kamalı, sektörün gelişimine dair “2023 ve 2024’de uluslararası pazarlarında açılmasıyla toparlanmaya geçen bir sektör görüyoruz. İlk yarıyıl ihracatta büyüme devam ederken, iç pazarda daralmayı hissetmeye başladık. İhracat hamlesi odaklı ilerleyen bir sektör. Sektörün göstergeleri olarak, artık ihracat ve yurtiçi pazar payı değil uluslararası yatırımcının gelmesini konuşuyor olmamız gerek. 2023’ten 2024’e yurt dışı pazar büyümeye devam ederken, iç pazarda daralmaya başladı ve proje sayısı azalıyor” dedi.

Yazılım sektörü, özellikle oyun sektörü gibi markalaşmayı başaran bir sektörün desteğiyle büyümeye devam etti. Dünya genelinde Türk oyun üreticileri, ilk beş ülke içerisinde yer alıyor.

“Yazılım sektörünün 2024 ihracat hedefi, 5 milyar dolar”

YASAD Başkanı Kamalı “2023’de ihracat odaklı pazarlarda sağladığımız başarıyla 3,44 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Türkiye’ye giren sermaye bunun 4 katı olarak gerçekleşti. Bu yılı 5 milyar dolar ihracat geliri ile tamamlamayı bekliyoruz. Dijital dönüşümün olduğu tüm alanlarda ihracat artışını gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz” dedi.

“Yazılımda hedeflere ulaşmak istiyorsak Bakanlık, destek limitlerini kısıtlamamalı”

Sektöre uygulanan teşvik limitlerinde değişikliğe gidildiğini belirten YASAD Başkanı, bunun sektörün gelişimini duraklatacağı uyarısında bulundu. Kamalı “Burada önemli bir konu var. Bakanlığımızın teşviklerinde üst sıralarda yer alırken bu yıl bu rakamlarla ilgili değişiklik yapıldı. Bakanlığın üst limitlerde uyguladığı kotalar yazılım sektörünün gelişimini duraklatacaktır. Doğru rakamlara ve hedeflere ulaşabilmek adına desteklerin limitleri kısıtlanmamalı” diye konuştu.

“Yazılım sektöründeki destekler aynı ahenkle devam edebilmeli”

Stratejik önceliği kaybetmeden teşviklerin aynı ahenkle yapılması gerekliliğine dikkat çeken Gönül Kamalı, sorularımı “Türkiye’nin, bölgede teknoloji merkezi haline gelmesi adına bazı adımlar atılmalı. Ar-Ge merkezlerinin sayısı 1.311, tasarım merkezlerinin sayısı 333, teknoparkların sayısı ise 102 ancak tam faaliyette olanların sayısı 98. Yazılım şirketlerimizin sayısı 9bini aşmış durumda. Yakın coğrafyamızdaki ülkelerde 1 ile 5 arasında. Bizim hedefimiz, yazılım sanayinin yerlilik oranının Avrupa’ya taşımak olmalı. Dolayısı ile bugüne kadar yapılan desteklerin aynı ahenkle yapılması gerekli. Bu destekler şirketlerimizin çoğu, yerli veya yabancı birinci tur yatırımlarını aldıktan sonra destekler azaltılabilir. Ancak bu dönem stratejik önceliği kaybetmeden, uluslararası pazarda rekabet gücünü artırma adına desteklerin ivmesini kaybetmemek gerek. Diğer bir konu yetkinlikler değişiyor ve buna uyum sağlamak önemli. Analitik bilimlere ağırlık verilmeli” şeklinde yanıtladı.