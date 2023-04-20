YEKA elektriği satışına ilişkin süreler 3 ay uzatıldı
Olağanüstü hal (OHAL) tedbirleri dahilinde, yenilenebilir enerji kaynak alanları (YEKA) kapsamında üretilen elektriğin serbest piyasada satışına ilişkin sözleşmelerde yer alan süreler 3 ay uzatıldı.
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OHAL kapsamında, YEKA yatırımlarına ilişkin alınan tedbirlere dair Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, bugün itibarıyla devam eden bu kapsamdaki sözleşmeler çerçevesinde üretilen elektriğin serbest piyasada değerlendirilebilmesine ilişkin öngörülen süreler 3 ay uzatıldı.
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