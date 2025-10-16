Yeme-içme sektöründe işler yüzde 50 düştü

  1. Ekonomim
Yeme-içme sektörünün kendilerinin sorumlu olmadığı maliyet artışları nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini anlatan Yüksel Balık’ın sahibi Yüksel Karakış, işlerin yüzde 50 düştüğünü, eleman çıkarmaların başladığını kaydetti.

Yüksel Balık’ın sahibi Yüksel Karakış, son dönemde artan maliyetler nedeniyle sektörde işlerin yarı yarıya azaldığını söyledi. Yeme-içme sektörünün bu olumsuzluklara rağmen en kolay yatırım yapılan alan olmaya devam ettiğini anlatan Karakış, “İki sandalye-masa koyan cafe açıyor. Birçok sektörde iflas ya da kapanma ile çıkan buraya yöneliyor. Bu nedenle el değiştirmeler tarihi zirvede” dedi.

Karakış, son dönemde artan maliyetler, yüksek vergi oranları ve kira baskısı nedeniyle sektörün sürdürülebilirliğini kaybetme noktasına geldiğini belirterek, “Türkiye’de yeme içme sektörü dünyaya göre pahalı ama bunun sebebi restoranlar değil, vergiler ve maliyetler. Özellikle KDV ve ÖTV yükleri, işletmelerin belini büküyor” dedi.

Yurtdışı ile fiyat farkına da değinen Karakış, kendilerinin sadece deniz ürünlerini Avrupa’nın 3 katı fiyata aldıklarını dile getirdi. Kendi işletmesinden örnek vererek su giderinin 10 binden 300 bine, doğalgaz giderinin ise 17 binden 185 bin gibi rakamlara ulaştığını belirten Karakış, “Daha önceki yıllarda işçilikten şikayet ederdik, çok yüksek gelirdi. Şimdi, elektrik, doğalgaz, su giderleri inanılmaz boyutlara ulaştı” diye konuştu.

