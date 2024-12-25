Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor? Asgari ücret kaç dolara denk geliyor? İşte yanıtı...

Asgari Ücret Komisyonu 4. toplantısını dün akşam saatlerinde yaptı. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı aldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette yüzde 30 oranında artış yapıldığını duyurarak, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olacağını bildirdi.

Açıklanan miktarla asgari ücret dolar bazında 627 dolara denk gelirken 4 çeyrek altın alınabiliyor.

Yeni asgari ücret 628 dolara denk

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı rakamın ardından yeni asgari ücretin kaç dolara tekabül ettiği ve kaç çeyrek altın alınabildiği de belli oldu. Açıklanan yeni asgari ücret miktarı 628 dolara denk geliyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zamla 47 dolarlık zam yapıldığı belirlendi.

Yeni asgari ücretle alınabilecek Cumhuriyet ve çeyrek altın sayısı da değişti.

2002'de asgari ücretle 1,6 Cumhuriyet altını alınabiliyordu

AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 184 lira olan asgari ücretle 1,6 Cumhuriyet altını alınabilirken bu sayı an itibariyle 1,13’e kadar düştü. Bu hesaplamaya göre, asgari ücretle tam olarak 1 Cumhuriyet altını alınabilir ve yaklaşık 2 bin 493 lira bakiye kalıyor.

Asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabiliyor

Çeyrek altında da aynı dönemde 6,4 olan sayı 4,49'a düştü. Bu durumda, asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabilir ve yaklaşık 384 lira kalıyor.