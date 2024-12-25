Yeni asgari ücretle kaç çeyrek altın alınabiliyor? Asgari ücret kaç dolara denk geliyor? İşte yanıtı...
2025 yılı için asgari ücret 22 bin 104 TL olarak belirlendi. Asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabilirken yaklaşık 384 TL bakiye kalıyor. 2002’de asgari ücretle 6,4 çeyrek altın alınıyordu. Asgari ücret dolar bazında ise 628 dolara denk geliyor.
Asgari Ücret Komisyonu 4. toplantısını dün akşam saatlerinde yaptı. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı aldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette yüzde 30 oranında artış yapıldığını duyurarak, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olacağını bildirdi.
Açıklanan miktarla asgari ücret dolar bazında 627 dolara denk gelirken 4 çeyrek altın alınabiliyor.
Yeni asgari ücret 628 dolara denk
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıkladığı rakamın ardından yeni asgari ücretin kaç dolara tekabül ettiği ve kaç çeyrek altın alınabildiği de belli oldu. Açıklanan yeni asgari ücret miktarı 628 dolara denk geliyor. Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zamla 47 dolarlık zam yapıldığı belirlendi.
Yeni asgari ücretle alınabilecek Cumhuriyet ve çeyrek altın sayısı da değişti.
2002'de asgari ücretle 1,6 Cumhuriyet altını alınabiliyordu
AK Parti'nin iktidara geldiği 2002'de 184 lira olan asgari ücretle 1,6 Cumhuriyet altını alınabilirken bu sayı an itibariyle 1,13’e kadar düştü. Bu hesaplamaya göre, asgari ücretle tam olarak 1 Cumhuriyet altını alınabilir ve yaklaşık 2 bin 493 lira bakiye kalıyor.
Asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabiliyor
Çeyrek altında da aynı dönemde 6,4 olan sayı 4,49'a düştü. Bu durumda, asgari ücretle 4 çeyrek altın alınabilir ve yaklaşık 384 lira kalıyor.