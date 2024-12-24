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CHP MYK "asgari ücret" gündemiyle olağanüstü toplanacak

2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendi. CHP MYK asgari ücrette yol haritasını belirlemek üzere yarın (çarşamba) saat 10.30'da olağanüstü toplanacak.

Haber Merkezi
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CHP MYK "asgari ücret" gündemiyle olağanüstü toplanacak
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Asgari Ücret Komisyonu  4. toplantısını bugün akşam saatlerinde yaptı. TÜRK-İŞ Yönetim Kurulu asgari ücret teklifi konusunda bir bilgilendirme yapılmadan düzenlenen toplantıya katılmama kararı aldı. Toplantı sonrası açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrette yüzde 30 oranında artış yapıldığını duyurarak, 2025 yılı için geçerli olacak yeni asgari ücretin net 22 bin 104 TL olacağını bildirdi. 

CHP MYK olağanüstü toplanacak

Asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından tepkiler sürerken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, açıklanan 2025 yılı asgari ücreti ile ilgili izlenecek yol haritasını belirlemek üzere Merkez Yönetim Kurulu’nu yarın saat 10.30’da Genel Merkez’de olağanüstü toplantıya çağırdı.

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