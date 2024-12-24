Yeni asgari ücrete CHP, İYİ Parti, DEM Parti'den peş peşe tepki geldi

Milyonların merakla beklediği 2025 asgari ücreti belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılı asgari ücretinin yüzde 30 zamla 22 bin 104 TL olarak belirlendiğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "2025 yılında asgari ücret, yüzde 30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" paylaşımında bulundu.

Açıklanan asgari ücrete siyasiler sosyal medyadan tepki gösterdi

CHP lideri Özel: Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün alelacele gerçekleştirilen Komisyon toplantısıyla belirlenen 22.104 TL'lik asgari ücret, Tayyip Erdoğan'ın bu ülkenin gerçeklerinden koptuğunun son emaresidir. Günlerdir Suriye’de zafer yaşattık diyenler emekçiye hezimeti yaşatmış sefalet ücretini dayatmışlardır. Suriye üzerinden sahte kahramanlık yapıp gerçek gündeme sis indirenler, o sisin arasında bir kez daha işçinin hakkını yemiştir. İlk verildiği ocak ayından bu yana hayat pahalılığı karşısında en az 7.000 lira eriyen asgari ücrete 5.000 lira zam yaptılar. Asgari ücretlinin enflasyonu %80, TÜİK enflasyonu bile %47 iken, milyonlarca asgari ücretliyi enflasyona ezdirdiler. Bu ülkenin işçilerinin hakkını yiyenlere, vebalini alanlara yazıklar olsun. Emrivaki düzenlenen toplantıya katılmayan Türk-İş yönetimini tebrik ediyor, işçi sınıfını üretimden gelen gücünü kullanmaya davet ediyorum.

CHP: Sarayın dakikada 37 bin 129 TL harcadığı ülkemizde asgari ücret 22 bin 104 TL oldu

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay: Sarayın dakikada 37 bin 129 TL harcadığı ülkemizde Asgari Ücret 22 bin 104 TL oldu. Milyonlarca emekçiyi açlık sınırında sefalet ücretine mahkum edenlere YAZIKLAR OLSUN...

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba: TÜİK'in yıllık enflasyonu bile yüzde 47 iken, asgari ücret artışı yüzde 30 Milyonlarca emekçiye enflasyonun 17 puan altında zammı reva gördüler. Asgari ücreti işçilere adeta sadaka verirmişçesine bir lütuf olarak gören iktidar yetkilileri, bu ücretle acaba kaç gün yaşayabilir? 'Geçinemiyoruz' diye haykıran, çocuğuna okul harçlığı veremeyen, cebinde parası olmadığı için pazar alışverişine gidemeyen asgari ücretliler, yeni yılda da umutsuzluğa ve çaresizliğe terk edildi.

CHP İzmir Milletvekili Ümit Özlale: İnsan en azından dalga geçer gibi 'Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" demez.. Utanır, sıkılır ve demez.

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül: Vatandaşımız bu açıklanan asgari ücret ile açlıktan ölür. Adalet buysa Adaletiniz batsın.

İYİ Parti: Kurduğunuz bu düzene yazıklar olsun!

İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş: 22 bin 104 lira… Bu asgari ücret değil; açlık ücreti!,sefalet ücreti,yoksulluk ücreti!!! İktidar açıkladığı bu rakamla; bir kez daha vatandaşın gerçeklerinden bihaber olduğunu kanıtlamıştır. Bu ücretle bırakın 1 ayı 15 gün siz geçinin de görelim. Kendinize layık gördüğünüz lüks makam araçları, milletimize ise 22 bin lira… Kurduğunuz bu düzene yazıklar olsun!

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Yavuz Aydın: Bu rakam, hayat pahalılığı altında ezilen milyonlara 'sürünmeye devam edin' demektir! AKP'nin bu politikası, halkı açlığa ve yoksulluğa mahkum etmekten başka bir şey değildir.

DEM Parti lideri Bakırhan: Herkesle birlikte bu asgari ücrete karşı insan onuruna yaraşır bir ücret belirlenmesini talep ediyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan: Açıklanan asgari ücret, 2025 yılına girmeden gelen açlık, yoksulluk müjdesidir. AKP iktidarı bir kez daha emekçi düşmanlığını ve yaşamla-toplumla arasında tek bir bağ kalmadığını göstermiştir.

- Kiraların 20 bin TL üstü olduğu, yoksulluk sınırının 70 bin TL’yi aştığı, vergilere yüzde 43,93 zam yapıldığı bu düzende milyonlarca asgari ücretli için belirlenen bu ücret; iktidarın halka dayattığı yoksulluk ve açlık ısrarının en net mesajıdır.

- Halkın çiğneyecek kelimesi kalmadı, ödeyecek kirası, pazara uğrayacak mecali kalmadı. Bu ücret halkı göz göre göre sefalete kabul ettirme girişimidir. Savaşa, ranta geçir ücretidir.

- Belirlenen asgari ücreti reddediyoruz. Milyonlarca asgari ücretli ve emeğin-yaşamın yanında olan herkesle birlikte bu asgari ücrete karşı insan onuruna yaraşır bir ücret belirlenmesini talep ediyoruz.

DEM Parti: Sefalet ücreti kabul edilemez

DEM Parti İstanbul Milletvekili Kezban Konukçu: Asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı! Sefalet ücreti kabul edilemez! Asgari ücret 35 bin TL olmalı, yılda 4 kez yenilenmeli!

Asgari ücret 22 bin 104 TL olarak açıklandı!



Sefalet ücreti kabul edilemez!



Asgari ücret 35 bin TL olmalı, yılda 4 kez yenilenmeli! pic.twitter.com/feWURtSy8E — Kezban Konukçu (@KezbanKonukcu) December 24, 2024

DEVA lideri Babacan: Fukaranın ahını alarak ekonomiyi âbâd edemezsiniz.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde %46 artırdınız. Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti %30 artırmak kul hakkına girmektir. Fukaranın ahını alarak ekonomiyi âbâd edemezsiniz.

Sayın Erdoğan, milletten toplayacağınız vergiyi 2025 bütçesinde %46 artırdınız.



Bütçenin mürekkebi kurumamışken, asgari ücreti %30 artırmak kul hakkına girmektir.



Fukaranın ahını alarak ekonomiyi âbâd edemezsiniz. https://t.co/YYY6DkhhYO — Ali Babacan (@alibabacan) December 24, 2024

YRP lideri Erbakan: İktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: Hükümetin milletimize reva gördüğü Asgari Ücret rakamı 22.104 TL! İktidarın ekonomideki başarısızlığının tüm faturası; ezilenlere, dar gelirli milyonlara, emeklilerimize ve sabit ücretlilere kesiliyor. Yönetenler şimdilik keyiflerini süredursunlar, ezilenler bu vurdumduymaz anlayışın hesabını elbette sandıkta soracak! TV programlarında, bu rakamın “çok bile” olduğunu açıktan ya da bilinç altından savunan trol gazetecileri ibretle seyrettiğimiz bu kara gecede, “Mazlumun ahı, indirir Şah’ı” diyor, iktidarı bu hatasından bir an evvel geri dönmeye davet ediyorum.

TİP: Saray’ın kendine yaptığı zam nerdeyse %40 ama asgari ücretliye %30 “hayırlı” olacak öyle mi?

Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sera Kadıgil: Sarayın bütçesi bu sene 12.3 MİLYAR TL’ydi. Önümüzdeki sene 17 MİLYAR TL olacak. Yani bu sene Saray’ın kendine yaptığı zam nerdeyse %40 ama asgari ücretliye %30 “hayırlı” olacak öyle mi?!

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce: Ehliyete, pasaporta, MTV’ye yüzde 44 zam, TÜİK enflasyonu yüzde 47, gıda enflasyonu yüzde 70 ama asgari ücrete yüzde 30 zam! Ekonomistim dedi ekonomiyi batırdı, bütün yükü de çalışanların üzerine bıraktı!

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Asgari ücretlilere zam enflasyonun çok altında kalırken, 6 Şubat depreminde evlerini kaybeden yurttaşlarımız konteynırlarda yaşamaya çalışırken Ulaştırma Bakanı AFAD Suriye’de altyapı yatırımları yapacak diyor, Ali Yerlikaya ise Suriyelilere ev yapacağız diyor. Türk halkı ezilmeye ve sömürülmeye devam edecek.

Asgari ücretlilere zam enflasyonun çok altında kalırken, 6 Şubat depreminde evlerini kaybeden yurttaşlarımız konteynırlarda yaşamaya çalışırken Ulaştırma Bakanı AFAD Suriye’de altyapı yatırımları yapacak diyor, Ali Yerlikaya ise Suriyelilere ev yapacağız diyor. Türk halkı… https://t.co/Kqe9W9erVb — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 24, 2024

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş: Bana laf yetiştireceğinize doğru düzgün asgari ücret verseydiniz keşke…