Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni asgari ücret paylaşımı: Milletimize hayırlı olsun

Erdoğan'ın açıklaması şu şekilde oldu:

"2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

2025 yılında asgari ücret, %30 artışla net 22.104 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 24, 2024

Yeni yılda asgari ücret 22.104 TL oldu

Asgari ücret tespit komisyonu dördüncü toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan asgari ücreti "Fahiş fiyat artışı ile mücadele ediyoruz. 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmiştir" sözleriyle açıkladı.

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