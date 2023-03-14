Yeni Evim kampanyası depremde "hasar" aldı

LEYLA İLHAN

Kahramanmaraş depremi 16 Ocak’ta başlayan "Yeni Evim Konut Finansman Programı" kampanyasını da vurdu. 2 milyon liraya kadar olan kredide 0,69, 2 ila 4 milyon TL arasında 0,79 ve 4 ila 5 milyon TL arasında 0,99 faiz oranı uygulanan kampanya ile orta gelirliyi ev sahibi yapma, yeni konut üretiminin artırılması amaçlanmıştı. Ancak sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre bankaların geciken mevzuat nedeniyle konut almak için başvuru sırasında bekleyenlere hemen dönmemesi ve ardından 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler kampanyada satış iptalleri getirdi. Bu durumun kampanya kapsamında hedeflenen 100 bin konutun satışını zora sokacağı ifade ediliyor.

Deprem öncesinde kaparosu yatırılan konutlarda satış iptalleri yaşandığını söyleyen Babacan Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Babacan, “Çünkü burada krediden kaynaklanan iki boyut var. Devam projelerde bankalar henüz kredi vermedi. Tamamlanmış olan projelerde ise 7 Mart itibariyle bankalar yeniden değerlendirmeye başladı” dedi. Mevzuatın gecikmesi nedeniyle bankaların kredi başvurularını bekletmeleri ve sonrasında yaşanan deprem nedeniyle iptaller yaşandığını dile getiren Babacan, “Şimdi yeni mevzuatın yayınlanmasıyla birlikte yeniden artış olabilir” yorumunu yaptı.

Konut almak isteyenlerin talip oldukları evleri daha fazla sorgulamaya başladıklarını dile getiren Babacan, “Depremden önce yüksek katı sorun etmeyen alıcılar şimdi sorgulamaya başladı” dedi. İnşaatı devam eden projelerin de hızlıca kampanyadaki satışa dahil edilmesinin önemine vurgu yapan Babacan, şu anda Emlak Konut’un projeleri dışında henüz özel şirketlerin bu projelerine kredi imkanı verilmediğini belirtti.

Riskli bölgelerde iptaller yüksek

Depremden sonra yeni evim kampanyasında ciddi iptaller olduğunu söyleyen Mars Genel Müdürü Hakan Bucak, “Bankacılık sisteminden dolayı başvurulara cevap verilemiyordu. Depremde olunca başvuru sırasında olanlar taleplerini iptal ettirdi. Bu durum özellikle Bakırköy, Avcılar gibi deprem riski yüksek bölgelerde görüldü. Ancak riskli alanda değilse pek iptaller olmuyor” dedi.

Bu durumun kampanya kapsamında hedeflenen 100 bin konut satış rakamlarını etkileyeceğini söyleyen Bucak, “Bu kampanyada 3-4 ayda 100 bin konutun eriyeceğini düşünüyorduk. Ancak şimdi depremden dolayı bu süreç uzayacak. İptaller dışında bu sistemin gelir grubuna uygun vatandaş sayısının çok fazla olmaması da bir etken” diye konuştu.

Kampanyanın başlamasıyla kampanya koşullarına uygun olan Maltepe’deki projelerine bir anda 50 kişinin kaparosunu yatırıp başvuru yaptığını söyleyen Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysan, “Ancak sadece 2 kişi kredi alabildi. Geri kalanları ise kredi alamıyoruz diye başvurularını iptal etti” dedi.

Kamu bankalarında üst limit 250 bin TL

Konut kredilerinde limitler artırılmış olsa da kamu bankalarında üst limit uygulamasından vazgeçilmedi. Kamu bankalarından kaynakların verdiği bilgiye göre konut kredilerinde üst limit 250 bin lira olarak belirlenmiş durumda. Yeni evim kredileri ise bu limitin dışında bulunuyor. Kaynakların verdiği bilgiye göre yeni evim kredisi hak sahipleri sınırlı olduğu için konut kredilerinin çoğunluğu üst limitli olarak kullandırılıyor.

“İlk Evim” İstanbul kuraları 16 Mart’ta başlıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen “İlk Evim” projesinde kura çekimleri, İstanbul için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde yapılacak. İstanbul için 50 bin sosyal konutun kurası Tuzla, Çatalca, Selimpaşa, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçeleri için 16 Mart-19 Nisan tarihlerinde noter huzurunda çekilecek. Tuzla’daki 20 bin 92 0 hak sahibi için 16 Mart’ta, Çatalca’daki 540 ve Selimpaşa’daki 200 hak sahibi için 30 Mart’ta, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler ilçelerindeki 28 bin 340 hak sahibi için ise 1-19 Nisan tarihlerinde kura çekimi yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medyada “İlk Evim’de İstanbul zamanı. 250 bin sosyal konut projesi kura çekimleri, 81 ilde 3,5 ayda tamamlanarak İstanbul ile son bulacak” ifadelerine yer verdi.

100 BİN

KAMPANYADA HEDEFLENEN KONUT SATIŞI (ADET)