  3. Yeni icra düzenlemesi yolda: Gelire göre kademeli haciz dönemi başlıyor
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un açıkladığı icra ve iflas kanunu reform paketinin detayları belli olmaya başladı. TBMM’ye sunulması beklenen Yeni İcra ve İflas Kanunu reformu, maaşlardan yapılan haciz kesintisi oranını önemli ölçüde artırıyor. Yüzde 25 olan azami haciz oranı, yeni sistemle birlikte yüksek gelirli çalışanlarda yüzde 60’a kadar çıkarılabilecek.

Yakında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) gündemine gelmesi beklenen Yeni İcra ve İflas Kanunu, milyonlarca borçlu ve alacaklıyı yakından ilgilendiriyor. Taslak düzenlemeye göre, borçluların maaşlarından yapılacak kesintiler artık herkes için aynı oranda olmayacak. Bunun yerine, gelir seviyesine göre kademeli bir sistem getirilecek. Yani, geliri düşük olanın maaşından daha az, geliri yüksek olanın maaşından ise daha fazla kesinti yapılacak.

Amaç, yüksek maaş alanlardan daha fazla kesinti yaparak adaleti sağlamak

Sözcü'nün haberine göre, mevcut yasal düzenlemelerde maaşın en fazla yüzde 25'ine haciz uygulanabilirken, yeni sistemde bu oran yüzde 10 ile yüzde 60 arasında değişecek. Amaç, borç tahsilatını hızlandırmak ve yüksek maaş alanlardan daha fazla kesinti yaparak adaleti sağlamak.

Yeni hazırlanmakta olan taslak düzenlemeyle, maaşlara uygulanacak haciz oranlarında kademeli sisteme geçilmesi planlanıyor.

Taslağa göre;

Asgari ücretli çalışanların maaşının yüzde 10’u,

Asgari ücretin 2 katına kadar kazananların maaşının yüzde 20’si,

Asgari ücretin 3 katına kadar kazananların maaşının yüzde 30’u,

Asgari ücretin 9 katına kadar kazananların maaşının ise yüzde 60’ı haczedilebilecek.

Düzenleme kapsamında, örneğin 154 bin 728 TL maaş alan bir çalışanın gelirinin 77 bin 364 TL’sine kadar haciz uygulanabilecek.

Borçlu vatandaşlar için finansal yükü ağırlaştıracak bir gelişme

Yeni düzenleme, borç tahsilatlarını hızlandırmayı hedeflerken, gelirini eksik beyan edenlere yönelik ciddi yaptırımlar da öngörüyor. Kanunla, hem alacaklının hakkının korunması hem de borçlunun temel yaşam standartlarının korunarak adil bir sistem kurulması amaçlanıyor. Ancak yüzde 60’a kadar çıkabilecek haciz oranı, borçlu vatandaşlar için finansal yükü ağırlaştıracak bir gelişme olarak görülüyor.

Ekonomi
