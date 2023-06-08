Yeni kabine iş dünyasında iyimserliği yükseltti

Türkiye, 28 Mayıs’ta ikinci turunu geride bıraktığı seçimle yeni iktidarı belirledi. Yeni ekonomi politikası tartışmaları ışığında uzun süredir finansmana erişim, rekabetçi kur, negatif faiz ve enflasyon gibi başlıklarla meşgul olan iş dünyası ise gözünü yeni kabineye dikti.

AGS Global Araştırma, iş dünyasının yeni kabineye ve başta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek olmak üzere yeni ekonomi yönetimine bakışına odaklanan bir araştırma hazırladı. Araştırma, 5-6 Haziran 2023 tarihleri arasında online yöntemle Türkiye’nin önde gelen sanayi ve ticaret şehirlerinden firma sahibi ve C seviye yönetici 218 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

İş dünyası yeni kabineye olumlu yaklaşıyor

Araştırmaya katılan 10 iş insanından 7’si yeni açıklanan kabineye olumlu baktığını ifade ederken, yüzde 10,1’lik kısmı ise “olumsuz” baktığını belirtiyor. Diğer yandan, iş dünyası Cumhuriyet’in yeni yüzyılının ilk kabinesine 10 üzerinden ortalama 7,5 puan veriyor.

Mehmet Şimşek’e güven yüksek

Araştırma kapsamında iş dünyası temsilcilerinin yüzde 65,1’i Mehmet Şimşek’in aranan kan olduğunu düşünürken, “piyasa dostu” bir mesaj aldıklarını ifade ediyor. Şimşek’in başarısı konusunda kararsızların oranı yüzde 23,9 olurken, Şimşek yönetimindeki ekonominin başarılı performans sergileyemeyeceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 11.

Ömer Bolat döneminde ihracat artacak

Yeni Ticaret Bakanı Ömer Bolat döneminde ihracatın vites yükselteceğini belirten iş insanlarının oranı yüzde 61,5. Buna karşılık ihracatta başarılı performansın sergilenmeyeceğini düşünenler ise yüzde 11,9 ile sınırlı kalıyor.

Cevdet Yılmaz ismi güven veriyor

Eski Kalkınma Bakanı ve yeni kabinenin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, araştırmaya katılan 2 iş insanından birisine göre (yüzde 50,5) “piyasalar” için olumlu mesaj anlamına geliyor. Buna karşın kararsızların oranı ise yüzde 37,6. Yılmaz ismini olumsuz değerlendirenlerin oranı ise yüzde 11,9.

İş dünyası faizlerde dengelenme bekliyor

İş dünyasına göre yeni kabinenin etkisi ilk olarak faizlerde dengelenme (yüzde 56,3) ve yabancı yatırım girişinde (yüzde 54,9) “pozitif etkisini” gösterecek. Onu izleyen alanlar ise finansmana erişim/kredilerin açılması (yüzde 49,3), küresel finans kuruluşları nezdinde itibarın yükselmesi (yüzde 49,3) olacak.

Diğer yandan, kısa vadede döviz kurunda düşüş ve istihdam artışı ise iş dünyasının beklentileri arasında kendisine en az beklenti yaratan başlıklar konumunda.

İş dünyasında olumlu hava yükselişte

Araştırmaya katılan iş insanlarına 2023 yılının ikinci yarısına ilişkin genel yaklaşımı sorulduğunda yüzde 48,6 ile “fırsatlar için tetikte” diyenler öne çıkarken, onu iştahlı büyüme yanlıları (yüzde 27,5) izliyor.

“İş yapma iştahının arttığını tespit ettik”

Araştırma sonuçlarını değerlendiren AGS Global Araştırma Kurucusu ve CEO’su Ahmet Güler, “Seçim gündemini geride bırakan iş dünyası gözünü yeni kabineye ve elbette büyük merakla beklediği yeni ekonomi yönetimine dikmişti. Mehmet Şimşek, Ömer Bolat ve Cevdet Yılmaz isimleri, öyle görülüyor ki iş dünyasının beklentilerini karşılamış durumda. Nitekim, her çeyrekte ölçtüğümüz İş Dünyası Duygu Barometresi’nde uzun süre sonra temkinli bekleyişi sürdürenlerin yerini fırsatlar için tetikte bekleyenlere bıraktığını yani iş yapma iştahının arttığını tespit ettik.” dedi.

İş dünyasının mesajın ötesinde icraat görmek isteyeceğini belirten Gülerin, devamında şunları kaydetti: “Cumhuriyetimizin 100. yılında kurulan yeni kabineden ve ekonomi yönetiminden beklentiler büyük. Yeni kabine tecrübeli ve liyakatli bir ekip görüntüsü veriyor. Ancak Mehmet Şimşek ismi şimdiden piyasalarda olumlu fiyatlansa da, başta enflasyon, faiz ve rekabetçi kur olmak üzere zorlu bir ajandaya sahip. Üstelik, bir seneden az süre sonra yerel seçimler gerçekleşecek ve radikal makas değişiklikleri için manevra alanı oldukça kısıtlı. Diğer yandan, Türkiye’nin üretim, yatırım ve ihracatta kan kaybetmeden yola devam etmesi gerekiyor. Bu nedenle, şimdiden iş dünyasına sirayet eden iyimserliğin sürmesi için mesajdan icraata güçlü ve ikna edici bir geçiş gerekiyor.”