Yenilenebilir enerji, dünya elektrik üretiminde kömürü tahtından indirdi

Yenilenebilir enerji kaynakları küresel elektrik üretiminde bu yılın ilk yarısında ilk kez kömürü geride bıraktı. Yaşanan bu dönüşümde güneş ve rüzgardan sağlanan üretimin dünyanın elektrik talep artışının tamamını karşılaması kritik rol oynadı.

Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember, Küresel Elektrik Sektörü Yarı Yıl Değerlendirmesini yayımladı.

Buna göre, dünyanın elektrik talebi bu yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 2,6 büyüdü. Bu dönemde, güneş ve rüzgar enerjisinden üretim, elektrik talebini aştı ve bu dönemdeki talep artışının tamamını karşıladı. Bu durum, fosil yakıtlardan elektrik üretiminde hafif düşüş sağladı.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının üretim payı yükseldi

Küresel elektrik üretiminde yılın ilk yarısında güneş enerjisinin payı yüzde 8,8 olurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 9,2 ve hidroelektriğin payı yüzde 13,9 oldu. Diğer yenilenebilir kaynakların payı ise yüzde 2,3 olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde dünyanın elektrik üretiminin yüzde 34,2'sini yenilenebilir enerji kaynakları karşıladı. Aynı dönemde kömürün elektrik üretimindeki payı ise yüzde 33,1 oldu.

Yenilenebilir enerji ilk kez kömürü tahtından indirdi

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi ilk kez kömürü geride bıraktı. Bu dönemde yenilenebilir enerjiden 5 bin 72 teravatsaat elektrik üretilirken, bu üretim kömürdeki 4 bin 896 teravatsaatin üzerinde gerçekleşti.

Elektrik üretiminde gazın payı yüzde 20,7 olurken, nükleer enerjinin payı yüzde 9,1 seviyesinde hesaplandı. Üretimin kalan kısmı diğer fosil yakıtlardan sağlandı.

Emisyonlar azaldı

Kömürün küresel elektrik üretimindeki payı yılın ilk yarısında yıllık bazda yüzde 0,6 ve gazın payı da yüzde 0,2 geriledi. Bu düşüş, elektrik sektöründen kaynaklanan emisyonların da yüzde 0,2 azalmasını sağladı.

Dünyanın en büyük ekonomileri Çin, ABD, Hindistan ve Avrupa Birliği (AB), küresel elektrik üretimindeki dengeleri belirlemeye devam etti.

Çin, dünyanın temiz enerji lideri konumunu korudu

Çin ve Hindistan'ın fosil yakıtlardan üretimi yılın ilk yarısında düşüş gösterirken, temiz enerji kaynaklarından üretimi arttı. Çin, dünyanın temiz enerji lideri konumunu korudu ve Hindistan'da bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim elektrik talebindeki artışı aştı.

ABD ve AB'de fosil yakıtlardan elektrik üretimi yükseldi

Bu iki ülkenin aksine, ABD ve AB'de fosil yakıtlardan elektrik üretimi yükseldi.

Ember'e göre, küresel çapta yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi talep büyümesiyle doğru orantılı büyürken, ülke bazında görülen ilerlemeler büyük oranda farklılık gösteriyor.

Ember Kıdemli Elektrik Analisti Małgorzata Wiatros-Motyka, analize ilişkin değerlendirmesinde elektrik üretiminde "kritik bir dönüm noktasının ilk işaretlerinin" görüldüğüne dikkati çekerek, "Güneş ve rüzgar, dünyanın elektrik üretim talebini karşılayabilecek kadar hızlı büyüyor. Bu durum, temiz enerjinin elektrik talep artışına ayak uydurmaya başladığı bir dönüşümün başlangıcına işaret ediyor." ifadelerini kullandı.