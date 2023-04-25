Yer hizmetlerinde D grubu çalışma ruhsatının kapsamı belirlendi

Genel Müdürlükçe hazırlanan "Havalimanları/Havaalanları Yer Hizmetleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, yönetmelikte yer alan "kargo"nun tanımı "bagaj, posta, hava yolu postası, hava yolu materyalleri ve uçak içi tedarikler haricinde bir hava aracında taşınan mallar" olarak değiştirildi.

D grubu çalışma ruhsatı ise havalimanlarında/havaalanlarında hizmet türlerinden yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve haberleşme, ramp, kargo ve posta, uçuş operasyon hizmetlerini özel amaçlar için işletilmek üzere C grubu havalimanı terminal işletme ruhsatı almış ve yalnızca bu terminali kullanacak hava taşıyıcılarına ve hava araçlarına yer hizmeti yapmaya yetkilendirilmiş olan havalimanı işletmecisi haricindeki tüzel kişilere her bir hizmet türü için verilecek çalışma belgesi olarak tanımlandı.

C grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarından ruhsatlarının kapsamında kargo ve posta hizmeti bulunanların ve D grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarının ödenmiş sermayeleri 500 bin dolar karşılığı Türk lirasından aşağı olamayacak.

A, C veya D grubu çalışma ruhsatı almak için talepte bulunan kuruluşlar, ticari tescilini yaptıracak, esas mukavelesini hazırlayarak yayınlayacak ve bunların kurumca tasdikli suretini Genel Müdürlüğe sunacak.

D grubu çalışma ruhsatı alacak kuruluşlar, 250 bin doları, muhtevası ve şekli havalimanı/havaalanı işletmecisi tarafından belirlenecek kati ve süresiz banka teminat mektubunu havalimanı işletmecisine verecek.

A, C veya D grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşları, ortaklardan herhangi birinin hissesinin tamamını veya bir kısmını devretmeyi veya mevcut hisse oranını artırmayı planlaması halinde devir işlemleri yapılmadan önce Genel Müdürlükten izin alacak.

Kargo terminalinde hizmet verilemeyecek

D grubu çalışma ruhsatı sahibi kuruluşlar, hizmet türlerinden yolcu hizmetleri, yük kontrolü ve haberleşme, ramp, kargo ve posta, uçuş operasyon hizmetlerini yalnızca işletmekte olduğu C grubu havalimanı terminalini kullanacak hava taşıyıcılarına ve hava araçlarına yer hizmeti vermek üzere D grubu çalışma ruhsatı alarak yapmaya yetkili olacak.

D grubu çalışma ruhsatı alacak kuruluşun, C grubu havalimanı terminal işletme ruhsatına sahip olması ve havalimanı işletmecisi olmaması gerekecek. D grubu çalışma ruhsatı ile kargo terminalinde hizmet verilemeyecek.

Temsil hizmetini kapsayan standart yer hizmetleri anlaşmaları sivil trafiğe açık tüm havalimanlarında geçerli olacak şekilde düzenlenecek.

Havalimanlarında yer hizmeti yapan A, B, C veya D grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşları ile havalimanlarının işletmeciliğini yürüten havalimanı işletmecisi arasında standart bir hizmet sözleşmesi imzalanacak.

A, B, C veya D grubu çalışma ruhsatına sahip yer hizmetleri kuruluşlarının havalimanı işletmecisine ödeyecekleri hizmet yapabilme hakkı karşılıkları havalimanı işletmecisince denetlenecek.