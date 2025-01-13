YHT, THY'ye rakip oldu: Ajet ve Pegasus'u solladı!

Yeni otoyol ve köprü geçiş ücretlerinin açıklanmasının ardından, 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri 47 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü 80 TL, Osman Gazi Köprüsü 795 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 790 TL oranında zamlandı. Bu artışların hemen ardından, TCDD Taşımacılık AŞ de Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet fiyatlarını güncelledi.

TCDD'nin resmi X hesabından yapılan duyuruda, "13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir artışla güncellenmiştir. Bu güncellemeyle, yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve konforlu seyahat imkânı sunmaya devam edeceğiz. Hizmet kalitemizi sürekli olarak iyileştirmeye çaba gösteriyoruz. Saygılarımızla duyurulur." şeklinde ifadeler kullanıldı.

Yeni fiyatlar ne kadar?

Habertürk'ün derlediği bilgilere göre; açıklanan karar sonrası Ankara-İstanbul güzergahı bilet fiyatı 540 TL'den 780 TL'ye, Ankara-Konya 250 TL'den 360 TL'ye, Ankara-Eskişehir ise 280 TL'den 390 TL'ye yükseldi. Böylece Ankara-İstanbul hattında zam oranı yüzde 44.4'ü buldu. Bu oran yüzde 44.38'lik 2024 yıllık enflasyonuna denk geldi.

Yıllık artış yüzde 81

TCDD açıklamasında yapılan zammın enflasyon altında olduğu belirtilse de Temmuz ayında da ortalama yüzde 25 zam yapılmıştı. Son yapılan zam ile beraber Ocak 2024'e göre ortalama fiyat artışı yüzde 81'i aştı.

Sayın yolcularımız,



13 Ocak 2025 tarihi itibarıyla, Yüksek Hızlı Tren, ana hat ve bölgesel tren bilet tarifelerimiz, enflasyon ve yeniden değerleme oranlarının altında bir oranlama ile güncellenmiştir.



Bu güncelleme ile siz değerli yolcularımıza demiryolu ulaşımında ekonomik ve… — TCDD Taşımacılık (@TCDDTasimacilik) January 12, 2025

THY ile yarışıyor

Yeni rakamlar ile birlikte Ankara-İstanbul yönü için YHT'den daha pahalı yalnızca THY'nin aynı rotaya bilet fiyatı oldu.

Buna göre Ankara-İstanbul arası tek yön ücreti 780 TL olurken, THY'de 1753 TL olarak görünüyor. Pegasus'ta aynı rota tek yön 574 TL olurken AJet'te ise bu rakam 748 TL olarak görülüyor.