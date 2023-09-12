Yıldırımtürk: Altının şaşırtıcı bir şekilde yükselmesi beklenebilir

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, altın fiyatlarındaki son gelişmeleri Ekonomim.com'a değerlendirdi.

Altın piyasalarında kota uygulamasının sektörde rahatsızlık yarattığını belirten Yıldırımtürk, sektör temsilcilerinin sorunu Ticaret Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı yetkilileriyle görüştüklerini belirtti.

Yıldırımtürk, "Altında kota seviyesinde tamamen bir gevşetilme oldu mu? Mücevher ithalatçılarının eli rahatladı mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Seçim öncesinde Merkez Bankası piyasalara altın sattığını biliyoruz. Oldukça yüksek fiyatlara satıldı. Seçim sonrasında bu uygulama kaldırıldı, onun yerine kota meselesi getirildi. Ama hala hangi firmanın ne kadar ithal ettiği belli değil.

Kotanın getirilmesi iç tüketime sınırlamak açısından doğru olabilir ama Türkiye'nin ihracatta rekabet şansını oldukça etkiler. Maliyeti yüksek altını dış piyasaya satmak ihracatçı için zor bir hal almaya başladı. Sektörün STK'ları konuyu Ticaret Bakanlığıyla Hazine Bakanlığıyla konuştuklarını ifade ediyorlar.

Sektör çözüm getirilmesini bekliyor

Yıldırımtürk, daha önce ithalatçı firmalara Merkez Bankası kanalıyla altın tedarik sözünün verildiğini belirterek, bu uygulamanın kaldırılmasının kafa karışıklığı yarattığını ifade etti. Yıldırımtürk, firmaların bu konudan olumsuz etkilendiğini belirterek şunları söyledi:

"Konuya şöyle bir çözüm getirilmişti; İhracat yapan firmalara ihracat yaptıkları miktarı ibraz etmek suretiyle, ihraç ettikleri miktar kadar ithal etme serbestisi getirilmişti. Yani altın ithal etmek yerine Merkez Bankası'ndan alma serbestisi getirildi. Merkez Bankası da Londra Metal Borsası'nda oluşan fiyatın ons bazında 8 dolar üzerinde bu firmalara altın vereceğini açıkladı. Bu uygulama vardı, daha sonra bu kaldırılınca bu kotadan olumsuz etkilendiler. Söktür yetkilileri bi konuyu görüşmeye gittiler. Onlar da bu konuyu görüşmeye gittiler.

Kota getirilmesinin dezavantajı hangi ürün içeride yüksekse biliyorsunuz kaçakları geliyor, bir noktada işi çözmüyorsunuz tam tersi yer altına itmiş oluyorsunuz. Bu da kayıtlı olmayan döviz çıkışı anlamına geliyor.

O bakımdan bunun daha şeffaf, sektörün ihracatını zedelemeyecek şekilde bir an önce bir karar alınması gerekiyor. Bazı ithalat yapan firmalar, bize 475 kilo aylık altın ithalat serbestisi vermişlerdi. Bunu 25 kiloya indirdiler. Neye göre indirdiler belli değil diyor. Umarım kısa sürede yetkililer bu olumsuzluğu kası sürede çözer diye düşünüyorum."

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Yıldırımtürk altın fiyatlarındaki son durumu da değerlendirdi. Yıldırımtürk, "Altın fiyatlarında görünüm nasıl, fiyatlar buradan nereye kadar gidebilir?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Altın son dönemde altını baskılayan gelişmeler daha çok ön planda tutuluyor. Fed, eylül ayında faiz artırımı yapacak mı yapmayacak mı? ABD'de 10 yıllık tahvil faizlerinin son dönemin en yüksek seviyesine gelmiş olması altına çok fazla yansımadı, aksine altını baskıladı. 1.925 dolar ons seviyeleri kısa süreli önemli direnç seviyesi, dün de orayı geçmeye çalıştı 1.929 dolara geldi. Tekrar bugün 1.922 dolar seviyesinde. Bunda doların güçlenmiş olmasının etkisi var. Nisan ayında 2.075 doları görmüştük. Fed'den gelen açıklamalar biraz daha şahin olunca altın bundan olumsuz ekilendi.

Önümüzdeki günlerde altın şaşırtıcı bir şekilde yükselebilir

ABD'de Eylül'de faiz artırımı yapılmaz Kasım'a kalırsa faiz baskısı altının üzerinden kalkmış olur. 2.000 doları 1985 geçilince kısa sürede göreceğiz diye düşünüyorum. 2024 başında 2.300, 2.200, 2.350 dolar/ons seviyeleri bekleniyor. ABD ile ilgili resesyon endişeleri ortadan kalktığında sadece Avrupa Merkez Bankası faiz artırımı yapacak. Altının yükselmemesi için bir gerekçe yok. Altının bu seviyeleri alım için en uygun seviyeler. Önümüzdeki günlerde altının şaşırtıcı bir şekilde yükselmesinin beklenmesi söz konusu olabilir."