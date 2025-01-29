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Yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tarihi belli oldu

TCMB Enflasyon Raporu 2025-I Bilgilendirme Toplantısı 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Haber Merkezi
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Yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tarihi belli oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu 2025-I Bilgilendirme Toplantısı 7 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesinde yapılacak.

Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

Saat 10.30'da başlayacak toplantıda Başkan Fatih Karahan sunum yapacak ve ardından soruları yanıtlayacak.

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