Yılın ilk Enflasyon Raporu'nun tarihi belli oldu
TCMB Enflasyon Raporu 2025-I Bilgilendirme Toplantısı 7 Şubat'ta gerçekleştirilecek.
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Enflasyon Raporu 2025-I Bilgilendirme Toplantısı 7 Şubat 2025 tarihinde İstanbul Finans Merkezi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesinde yapılacak.
Toplantı fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.
Saat 10.30'da başlayacak toplantıda Başkan Fatih Karahan sunum yapacak ve ardından soruları yanıtlayacak.
Ekonomi