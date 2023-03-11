‘Yılın Otomobili’ için 33 aday yarışacak
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ için 33 aday yarışacak.
Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl sekizinci kez düzenlenen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçimi için aday otomobiller belli oldu.
Şubat 2022 ile Şubat 2023 arasında Türkiye otomobil pazarında satışa sunulan modeller arasından yapılan değerlendirme sonucunda 33 otomobil “Yılın Otomobili” için yarışacak.
Uzman otomotiv gazetecilerinden oluşan OGD Seçici Kurul üyelerinin yapacağı test sürüşleri ve oylama sonucu aday modeller arasından belirlenecek 7 finalist otomobil nisanda açıklanacak.
Mayıs ayında Intercity İstanbul Park’ta yapılacak test sürüşünün ardından finalist otomobiller arasından bir model "Türkiye’de Yılın Otomobili" ödülünü kazanacak. Kazanan otomobil haziran ayında düzenlenecek ödül töreninde açıklanacak. Ayrıca OGD, bu yıl da “Yılın Tasarımı”, Yılın İnovatif Projesi” ve “Yılın Basın Lansmanı” kategori kapsamında özel ödül verecek.
“Yarışma otomotiv sektörüne büyük önem veriyor”
Konuya ilişkin açıklama yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, 7 yıldır Türkiye otomotiv sektöründe büyük çekişme ve heyecan içinde geçen yarışmanın bu yıl da aynı duygular içinde geçmesini beklediklerini belirterek, “Otomotiv sektörünün büyük önem verdiği bu yarışma ilk gününden itibaren değer gördü. Tüm bileşenlerin ve paydaşların dikkatli bir şekilde takip ettiği 'Türkiye’de Yılın Otomobili' seçimini sekizinci kez düzenlemek büyük bir başarı.” ifadelerini kullandı.
‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ seçimi için belirlenen aday 33 otomobil şöyle:
Alfa Romeo Tonale
Audi e-tron GT
Audi e-tron
BMW 2 Active Tourer
BMW 7 Serisi
BMW X1
BMW X7
Citroen C4 X
Dacia Jogger
DS 4
Fiat 500 e
Hyundai ioniq 5
Kia EV6
Kia Niro
Lexus NX
Lexus RX
LR Range Rover
LR Range Rover Sport
Maserati Grecale
Mercedes-Benz EQE
Mercedes-Benz SL
Mercedes-Benz GLC
MG4
Nissan X-Trail
Opel Astra
Peugeot 308
Peugeot 408
Suzuki S-Cross
Skoda Fabia
Subaru Solterra
Toyota Yaris Cross
Toyota Corolla Cross
Volvo C40 Recharge