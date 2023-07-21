Yılmaz, iş dünyası temsilcileriyle buluştu, OVP hedeflerini anlattı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Dolmabahçe Sarayı'nda iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi.

Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen toplantıda, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda ve yeni OVP hazırlıkları kapsamında, Türkiye'nin cari açığını azaltıcı, ihracat ve uluslararası doğrudan yatırımını artırıcı tematik konularda, iş dünyası ile sivil toplum kuruluşlarının değerlendirme ve önerileri alınacak.

Toplantıya, MÜSİAD, TOBB, YASED, TÜSİAD, TESK, İTO, İSO, DEİK, TİSK, TİM

başta olmak üzere, STK temsilcisi, dernek başkanı ve üyelerinin de aralarında

bulunduğu çok sayıda iş insanı katıldı

Yılmaz'ın toplantı öncesi yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

"Eylül ayında paylaşacağımız OVP'ye özel sektörün beklentileri yansıyacak. OVP öncesi sendikalarla da bir araya geleceğiz.

Türkiye ekonomisi, 2022 yılında yüzde 5,6 büyümüş; 2023 yılının ilk çeyreğinde ise depreme rağmen büyüme yüzde 4 olmuştur.

Makine ve teçhizat yatırımları, 2023 yılının ilk çeyreğinde yüzde 8 büyümüş ve kesintisiz artış sürecini 14’üncü çeyreğe taşımıştır.

6 aylık ihracatımız 123,4 milyar dolar seviyesindedir.

İhracatımızdaki artış eğilimi, AB başta olmak üzere dış pazarlarımızdaki gelişmelere bağlı olarak bir miktar yavaşlamış olsa da, içinde bulunduğumuz yılı geçtiğimiz seneye göre daha yüksek seviyelerde bir ihracat rakamıyla kapatmayı hedefliyoruz.

Turizmde yine olumlu bir yıl bekliyoruz.

Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı büyüme politikamızı destekleyen adımlarımız da sürmektedir.

Fiyat istikrarıyla birlikte makrofinansal istikrarın da artarak devamı için çalışmaya devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde hedeflerimiz; para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye finansal istikrarını pekiştirmek, istikrar ve güven içinde büyümek, istihdamı artırmak, büyümenin nimetlerini adaletli şekilde dağıtarak cari işlemler açığına sürdürülebilir çözümler getirmektir.

Türkiye’de yatırım ortamının iyileştirilmesi yönünde “doğru tanımlanmış ve sonuç odaklı” reform adımlarına devam edeceğiz.

Körfez ülkeleri turunda hem ikili ticaret hacmimizi hem de ülkemize doğrudan yatırımları artıracak tarihi işbirliklerine imza atıldığını gördük.

Kazan-kazan temelinde bu işbirliklerinin devamı başka ülkelerle de gelecek.

Orta Vadeli Programda makro göstergeler ile kamu politikalarını güncelleyecek, yapısal reformları ortaya koyacak ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz.

Yeni ekonomi programımız, belirli bir disiplin çerçevesinde vatandaşımızın hayatına, üretime ve piyasalara doğrudan olumlu yansıyacak bir yaklaşımla hazırlanmaktadır.

Orta Vadeli Programdan en büyük beklentimiz, belirsizlikleri azaltması; yatırımcıları ve diğer aktörler için öngörülebilirliği artırmasıdır.