YÖK Başkanı açıkladı: Yüksek lisans ve doktora burslarına zam

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine verilen burs miktarlarının artırılacağını açıkladı.



YÖK Başkanı Özvar, Ege Üniversitesi'nde düzenlenen Yükseköğretim Kurulu Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuştu.



Özvar, burs miktarlarının tezli yüksek lisans öğrencileri için 2 bin 250 liradan 6 bin liraya, doktora öğrencileri için ise 3 bin 825 liradan 9 bin liraya çıkarılacağını söyledi.