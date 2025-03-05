YTAK’ta tutar 100 milyar TL sınırına yaklaştı

MEHMET KAYA / ANKARA

Döviz getirici ve stratejik alanlardaki önemli yatırımların hızlandırılması için oluşturulan Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) uygulamasında, devam eden projelerin kredi tutarları ilk kez 100 milyar TL sınırına yaklaştı. Şubat ayı sonu itibariyle devam eden projelerde fiilen kullanılan tutar 99 milyar 43 milyon TL’ye ulaştı. Kredi kullanım artış hızı geçen yıl yeni sisteme geçiş nedeniyle ilk kez başlayacak projelerin seçimi yapıldığı için bir miktar yavaş olmuştu. 2025 Ocak ve Şubat aylarında toplam 5 milyar 262 milyon TL kredi kullandırıldı.

YTAK kredileri, 2024 itibariyle yeni bir sisteme bağlanarak, seçilmiş sektörlerde amaca uygunluğa göre puan sistemine göre verilmeye başlanmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen bu analizler kapsamında yeni sisteme göre 2024’te toplam yatırım büyüklüğü 239 milyar TL’yi bulan 28 projenin işlemlerinin tamamlandığı açıklanmıştı.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, Ocak ayında yaptığı açıklamada, YTAK programının, dış ticaret açığının yüzde 85’ini oluşturan 284 ürüne yönelik yatırımları hedeflediğini belirtmişti. Merkez Bankası, bu program için 3 yıl boyunca her yıl 100 milyar TL olmak üzere toplamda 300 milyar TL’lik bir kaynak vereceğini açıklamıştı. Program kapsamında önceki dönemlerde kabul edilenlerle birlikte portföyün büyük oranda tamamlandığı tahmin ediliyor. YTAK programı, döviz getirici özelliği nedeniyle turizm sektörü için de kullandırılıyor. Deprem döneminde de bu bölgelerdeki yatırımlar öncelenmişti.

2025’te 5,3 milyar TL arttı

Merkez Bankası verileri ise fiili kullanımları göstermesi bakımından önem taşıyor. EKONOMİ’nin derlediği verilere göre önceki yıllarda hızla kullanılan krediler, yeni sisteme geçildiği 2024’te göreli olarak yavaşladı ama son dönemde yeniden hızlandı. Bu yatırımların, Türkiye’nin genel yatırımı içinde payı küçük olsa da etki gösteriyor. Merkez Bankası verilerine göre, yıl başından bu yana yatırım portföyü içinde kredi kullanımlarında 5.3 milyar TL’lik bir yükseliş oldu. Toplam kullanımlar 99 milyar TL’yi aşarak, 100 milyar TL’ye yaklaştı. 2024 yılının tamamında fiili kullanım artışı 7.6 milyar TL düzeyindeydi.